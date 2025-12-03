¡Alerta! Retiran estos quesos vendidos en EUA tras detectar por posible contaminación con metal

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ordenó el retiro de más de un millón de bolsas de queso rallado fabricadas por Great Lakes Cheese Co. , con sede en Ohio. La medida afecta a productos vendidos en 31 estados y Puerto Rico y ha sido clasificada como Clase II, lo que indica que podrían causar efectos adversos temporales o reversibles para la salud.

Entre las marcas afectadas se encuentran Good & Gather (Target), Great Value (Walmart), Happy Farms (Aldi), Brookshire's, Coburn Farms, Laura Lynn, Food Club, Lucerne Dairy Farms, Publix, Sunnyside Farms y Cache Valley Creamery. Algunos de los códigos UPC más importantes incluyen:

Good & Gather: 8523903860, 8523903849, 8523903852

Great Value: 7874237425, 7874204492, 7874235317, 7874235321

Happy Farms (Aldi): 4061463330864, 4061463369413

Brookshire’s: 9282510119, 9282510120, 9282510130

Food Club: 3680045573, 3680005117, 3680005144

El retiro incluye tanto cajas como bolsas individuales, lo que podría dificultar la identificación del producto por parte de los consumidores. Las autoridades recomiendan revisar los códigos UPC y las fechas de caducidad impresas en los envases para confirmar si el producto forma parte de esta alerta.

La FDA insistió en que los consumidores no consuman los productos afectados y los devuelvan al punto de venta o los desechen de manera segura. Se trata de prevenir riesgos de ingestión de fragmentos metálicos, que aunque poco frecuentes, podrían causar lesiones en la boca o el tracto digestivo.

Cómo identificar los quesos retirados

Para reconocer los productos involucrados en el retiro, los consumidores deben revisar cuidadosamente los códigos UPC, como 8523903860 (Good & Gather), 7874237425 (Great Value) y 4061463330864 (Happy Farms), y las fechas de caducidad, que abarcan hasta marzo de 2026. Esto aplica a las bolsas de queso rallado semidescremado.

Las tiendas afectadas incluyen Walmart, Publix, Aldi, Target y otros supermercados, y la alerta se extiende a estados como California, Texas, Nueva York, Florida, Pennsylvania, Massachusetts, Nueva Jersey, Ohio y Virginia. La vigilancia y cooperación de los consumidores es clave para reducir cualquier riesgo de accidente por fragmentos de metal.

Además, la FDA recomienda que, ante cualquier duda, los consumidores contacten al establecimiento donde adquirieron el producto o consulten la página oficial de la agencia, donde se actualiza en tiempo real la lista de productos retirados y las instrucciones de devolución o descarte seguro.