Grabaron el momento en que el conductor de un camión quedó colgando de un puente en Estados Unidos

El conductor de un camión fue rescatado ileso tras quedar colgando de un puente en Virginia Occidental. El momento quedó registrado en video por transeúntes y se viralizó rápidamente, informó Fox News.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:25 am en la Ruta 35 de Estados Unidos, cuando el camión se deslizó en una carretera cubierta de nieve, dejando la cabina suspendida sobre el vacío.

Las imágenes muestran al vehículo balanceándose peligrosamente mientras los equipos de emergencia locales implementaban un operativo de alto riesgo. Con el cierre de la carretera y la movilización de grúas y sistemas de cuerdas, los rescatistas trabajaron para estabilizar la cabina y asegurar al conductor, evitando que cayera desde casi 100 pies de altura.

Después de aproximadamente cinco horas de maniobras, un bombero descendió hasta la cabina y aseguró al conductor con un arnés. Finalmente, el hombre fue trasladado a un lugar seguro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Carreteras cubiertas de nieve en EUA

Las intensas nevadas recientes en Virginia Occidental, provocadas por un vórtice polar que barre gran parte de Estados Unidos, han dejado varias rutas estatales y federales, incluida la Ruta 35, con condiciones extremadamente resbaladizas, aumentando el riesgo de accidentes de gran magnitud.

Las autoridades han recomendado a los conductores extremar precauciones y, en algunos tramos, restringido el tránsito hasta que las máquinas quitanieves puedan despejar las vías.

Los informes de tránsito destacan que los vehículos grandes, como camiones de carga, son especialmente vulnerables en pendientes y puentes, donde la acumulación de hielo puede hacer que pierdan tracción y se desplacen peligrosamente.

El Departamento de Transporte del estado y los condados afectados han intensificado la vigilancia y el despliegue de patrullas, y alertan a los conductores sobre la importancia de mantener una distancia segura y reducir la velocidad.