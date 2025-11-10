Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recibido más de 200,000 solicitudes de personas interesadas en unirse a la agencia para participar en operativos dirigidos a la detención y expulsión de inmigrantes con presuntos antecedentes criminales. La cifra fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado difundido este viernes.

Según la declaración oficial citada por el DHS, la convocatoria se ha dirigido a ciudadanos “comprometidos con defender la seguridad de la nación”. La agencia describe la tarea como enfocada a la localización y deportación de “los peores delincuentes inmigrantes ilegales”.

El anuncio incluye declaraciones de la gobernadora Kristi Noem, quien respalda públicamente los esfuerzos federales: “Los estadounidenses patriotas desean defender la patria expulsando de Estados Unidos a los peores delincuentes inmigrantes ilegales”, afirmó, según el comunicado del DHS.

Incentivos económicos y beneficios laborales

De acuerdo con la información entregada por el DHS, ICE ofrece paquetes salariales competitivos para atraer nuevos agentes. Entre ellos destacan bonos por contratación de hasta $50,000 dólares, programas de condonación o reembolso de préstamos estudiantiles, y beneficios mejorados para jubilación.

Los agentes especiales y oficiales de deportación pueden acceder, además, a compensaciones adicionales como un pago extra del 25% por disponibilidad operativa y horas extra consideradas “administrativamente incontrolables”, un mecanismo habitual en agencias federales de seguridad.

A pesar del volumen de solicitudes, el DHS no especificó desde cuándo comenzó el conteo ni cuántas candidaturas están actualmente aprobadas o en fase de revisión.

Récord paralelo en el USCIS

El comunicado también señala un incremento significativo en el interés por trabajar en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) . Desde el 30 de septiembre, la agencia ha recibido más de 35,000 solicitudes para el programa Defensores de la Seguridad Nacional, la cifra más alta registrada hasta ahora.

El director interino del USCIS, Joseph Edlow, afirmó que la campaña “ha tenido una respuesta profunda en la ciudadanía” y que muchos aspirantes buscan “proteger valores nacionales” además de obtener empleo.

Los seleccionados deberán entrevistar a solicitantes, revisar antecedentes y detectar casos de inmigrantes con posibles vínculos criminales o actividades ilícitas, según precisó el DHS.

Contrataciones previstas y condiciones laborales

El USCIS aseguró que ya realizó “cientos de ofertas” y anticipó el ingreso de los primeros candidatos en las próximas semanas. Los puestos disponibles incluyen posibilidades de teletrabajo o flexibilidad de horario en determinadas funciones administrativas.

Al igual que en ICE, la agencia ofrece bonos de hasta $50,000 dólares para nuevos miembros , así como programas de apoyo educativo. El objetivo inmediato, según el comunicado del DHS, es acelerar la incorporación de personal en posiciones que no requieren título universitario.

