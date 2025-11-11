Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

El Día de los Veteranos se conmemora este martes 11 de noviembre, una fecha en la que Estados Unidos honra a los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas.

Aunque muchos comercios seguirán operando con normalidad, bancos y oficinas de correos permanecerán cerrados durante el feriado.

¿Están abiertos los bancos el Día de los Veteranos?

Como explica USA Today , la mayoría de los bancos permanecerán cerrados este martes 11 de noviembre en conmemoración del feriado federal. Entre las entidades que no abrirán sus sucursales se encuentran Bank of America, Truist, PNC, Capital One, Wells Fargo, CitiBank y JPMorgan Chase, entre otros.

Las operaciones bancarias en línea y los cajeros automáticos funcionarán con normalidad, pero no habrá atención en ventanilla ni procesamiento de operaciones presenciales.

¿Funcionan los servicios de envío como UPS y FedEx?

Los servicios de envío tendrán un funcionamiento parcial durante el feriado. UPS mantendrá disponibles sus servicios de recogida y entrega, aunque las entregas de UPS SurePost y UPS Mail Innovations podrían tener un día hábil adicional de tránsito debido al cierre del USPS (Servicio Postal de Estados Unidos). Las tiendas UPS Store sí estarán abiertas al público.

En cuanto a FedEx, sus servicios de recogida y entrega operarán con normalidad, al igual que las oficinas de FedEx Office, que estarán abiertas en horario habitual.

Supermercados, minoristas y restaurantes abiertos

Si planeas hacer compras o salir a comer, no tendrás inconvenientes: Los supermercados, tiendas minoristas y restaurantes permanecerán abiertos este Día de los Veteranos.

Cadenas como Kroger, Target y Walmart operarán con sus horarios regulares, mientras que muchos restaurantes aprovecharán el feriado para ofrecer promociones especiales a quienes disfrutan de su día libre.

Un día para recordar la historia y el servicio

Según el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, esta celebración tiene sus orígenes en el 11 de noviembre de 1918, cuando entró en vigor el armisticio entre las naciones aliadas y Alemania, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial.

A las 11:00 de la mañana del undécimo día del undécimo mes, se declaró el “cese temporal de las hostilidades”, lo que más tarde sería recordado como el día que marcó el fin de “la guerra para acabar con todas las guerras”.

Desde entonces, el Día de los Veteranos se conmemora cada año el 11 de noviembre, sin importar en qué día de la semana caiga, con el objetivo de honrar el patriotismo y sacrificio de quienes han servido a la nación.

