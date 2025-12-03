YouTube rivaliza con Spotify y Apple Music con nueva función de resumen: Así funciona

YouTube quiere su lugar en la conversación cultural del fin de año. La plataforma anunció el lanzamiento oficial de YouTube Recap , una herramienta que busca rivalizar con los populares resúmenes anuales Spotify Wrapped y Apple Music Replay.

your 2025 YouTube Recap is loading 📣 discover the channels and passions that defined your year.



tap the 'You' tab in the app or go to https://t.co/k5sOCmHAej. just make sure you’re logged into the account you use to watch. pic.twitter.com/TiasO4BsEW — YouTube (@YouTube) December 2, 2025

La nueva función, disponible desde el 2 de diciembre, promete ofrecer a millones de usuarios un “recopilatorio personalizado y compartible” de lo mejor de su historial de visualización en 2025.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es YouTube Recap?

YouTube describe Recap como una mirada completamente personalizada al año de cada usuario en la plataforma. El resumen destaca los canales más vistos, los intereses predominantes, los contenidos que marcaron el año e incluso un “tipo de personalidad” basado en los hábitos de consumo.

Esta experiencia está diseñada para ser visual, dinámica y fácil de compartir en redes sociales, replicando el éxito viral que cada diciembre alcanzan los resúmenes de Spotify .

El Recap 2025 está disponible directamente en la página de inicio de YouTube y dentro de la pestaña “Tú”, tanto en la versión móvil como en computadoras de escritorio. La función se despliega automáticamente para todos los usuarios activos que hayan generado historial de visualización durante el año.

Las listas de Fin de Año de YouTube 2025

Junto al lanzamiento del Recap, YouTube publicó cinco listas clave que resumen los contenidos más populares del año. Entre ellas destacan los Top Podcasts, un ranking basado en tiempo total de reproducción en Estados Unidos durante 2025.

Top Podcasts 2025:



The Joe Rogan Experience KILL TONY Good Mythical Morning Rotten Mango The MeidasTouch Podcast 48 Hours Shawn Ryan Show Smosh Reads Reddit Stories This Past Weekend w/ Theo Von The Diary Of A CEO

Top Canciones 2025:

Las canciones más reproducidas según YouTube fueron dominadas por colaboraciones globales y fenómenos virales:



“Die With A Smile” – Bruno Mars, Lady Gaga “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars “Golden” – HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) “Soda Pop” – Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) “Your Idol” – Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) “El Mayor de los Ranas” – Victor Valverde, Jr Torres “How It’s Done” – HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast) “Ordinary” – Alex Warren “Luther” – Kendrick Lamar, SZA “tv off” – Kendrick Lamar

Con YouTube Recap, la plataforma apuesta por convertirse en un protagonista más del ritual digital de fin de año, sumándose a una competencia cada vez más intensa por captar la atención y los datos de los usuarios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.