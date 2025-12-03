inklusion.png Sitio accesible
YouTube rivaliza con Spotify y Apple Music con nueva función de resumen: Así funciona

YouTube presenta Recap para competir con Spotify Wrapped y Apple Music Replay, un resumen personalizado para 2025, con datos de visualización, gustos y más.

Vista previa del YouTube Recap 2025
YouTube
2 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

YouTube quiere su lugar en la conversación cultural del fin de año. La plataforma anunció el lanzamiento oficial de YouTube Recap , una herramienta que busca rivalizar con los populares resúmenes anuales Spotify Wrapped y Apple Music Replay.

La nueva función, disponible desde el 2 de diciembre, promete ofrecer a millones de usuarios un “recopilatorio personalizado y compartible” de lo mejor de su historial de visualización en 2025.

¿Qué es YouTube Recap?

YouTube describe Recap como una mirada completamente personalizada al año de cada usuario en la plataforma. El resumen destaca los canales más vistos, los intereses predominantes, los contenidos que marcaron el año e incluso un “tipo de personalidad” basado en los hábitos de consumo.

Esta experiencia está diseñada para ser visual, dinámica y fácil de compartir en redes sociales, replicando el éxito viral que cada diciembre alcanzan los resúmenes de Spotify .

El Recap 2025 está disponible directamente en la página de inicio de YouTube y dentro de la pestaña “Tú”, tanto en la versión móvil como en computadoras de escritorio. La función se despliega automáticamente para todos los usuarios activos que hayan generado historial de visualización durante el año.

Las listas de Fin de Año de YouTube 2025

Junto al lanzamiento del Recap, YouTube publicó cinco listas clave que resumen los contenidos más populares del año. Entre ellas destacan los Top Podcasts, un ranking basado en tiempo total de reproducción en Estados Unidos durante 2025.

Top Podcasts 2025:

  1. The Joe Rogan Experience
  2. KILL TONY
  3. Good Mythical Morning
  4. Rotten Mango
  5. The MeidasTouch Podcast
  6. 48 Hours
  7. Shawn Ryan Show
  8. Smosh Reads Reddit Stories
  9. This Past Weekend w/ Theo Von
  10. The Diary Of A CEO

Top Canciones 2025:

Las canciones más reproducidas según YouTube fueron dominadas por colaboraciones globales y fenómenos virales:

  1. “Die With A Smile” – Bruno Mars, Lady Gaga
  2. “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
  3. “Golden” – HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast)
  4. “Soda Pop” – Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast)
  5. “Your Idol” – Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast)
  6. “El Mayor de los Ranas” – Victor Valverde, Jr Torres
  7. “How It’s Done” – HUNTR/X (KPop Demon Hunters Cast)
  8. “Ordinary” – Alex Warren
  9. “Luther” – Kendrick Lamar, SZA
  10. “tv off” – Kendrick Lamar

Con YouTube Recap, la plataforma apuesta por convertirse en un protagonista más del ritual digital de fin de año, sumándose a una competencia cada vez más intensa por captar la atención y los datos de los usuarios.

Tecnología
Streaming
