inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

El revelador mensaje de la cantante hispana DELAROSA a un amigo antes del tiroteo que acabó con su vida

La cantante hispana DELAROSA, asesinada el 22 de noviembre en Northridge, envió un mensaje revelador a un amigo horas antes del tiroteo que acabó con su vida

Asesinan a DELAROSA
Instagram
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

Horas antes de ser asesinada en un tiroteo en Northridge, la cantante hispana Maria De La Rosa , conocida como DELAROSA, le pidió a un amigo cercano que no la acompañara al lugar donde se dirigía.

El testimonio fue dado por Ethan Clemons, de 21 años, quien aseguró que la artista le insistió en que se quedara en casa la noche del 22 de noviembre, cuando ella salió en una camioneta Escalade junto a dos amigos.

“Se suponía que iría con ella, pero me dijo que no fuera”, afirmó Clemons a The Post. Clemons agregó que la cantante sólo iba a encontrarse con una amiga, pero que “personas equivocadas” pudieron haberse enterado de su llegada.

La persona también relató que permaneció en su vivienda cuando DELAROSA insistió: “No quiero que vayas”. Minutos después, la cantante fue emboscada por sujetos que se acercaron al auto y abrieron fuego. La cantante fue trasladada a un hospital, donde murió por las heridas. 

Las autoridades ya han presentado cargos contra tres sospechosos vinculados al ataque.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Revelaron detalles del funeral

El funeral de DELAROSA se celebrará al mediodía en San Fernando Mission Cemetery, con acceso abierto para sus seguidores. Familiares y amigos preparan un homenaje que incluirá palabras, música y recuerdos de la carrera de la cantante hispana.

Las autoridades y la familia han pedido respeto durante la ceremonia, recordando que DELAROSA fue una figura querida en la comunidad musical local de Los Ángeles.

El caso de la joven ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde fans y colegas han compartido mensajes de apoyo a familiares y amigos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino