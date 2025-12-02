El revelador mensaje de la cantante hispana DELAROSA a un amigo antes del tiroteo que acabó con su vida

Horas antes de ser asesinada en un tiroteo en Northridge, la cantante hispana Maria De La Rosa , conocida como DELAROSA, le pidió a un amigo cercano que no la acompañara al lugar donde se dirigía.

El testimonio fue dado por Ethan Clemons, de 21 años, quien aseguró que la artista le insistió en que se quedara en casa la noche del 22 de noviembre, cuando ella salió en una camioneta Escalade junto a dos amigos.

“Se suponía que iría con ella, pero me dijo que no fuera”, afirmó Clemons a The Post . Clemons agregó que la cantante sólo iba a encontrarse con una amiga, pero que “personas equivocadas” pudieron haberse enterado de su llegada.

La persona también relató que permaneció en su vivienda cuando DELAROSA insistió: “No quiero que vayas”. Minutos después, la cantante fue emboscada por sujetos que se acercaron al auto y abrieron fuego. La cantante fue trasladada a un hospital, donde murió por las heridas.

Las autoridades ya han presentado cargos contra tres sospechosos vinculados al ataque.

Revelaron detalles del funeral

El funeral de DELAROSA se celebrará al mediodía en San Fernando Mission Cemetery, con acceso abierto para sus seguidores. Familiares y amigos preparan un homenaje que incluirá palabras, música y recuerdos de la carrera de la cantante hispana.

Las autoridades y la familia han pedido respeto durante la ceremonia, recordando que DELAROSA fue una figura querida en la comunidad musical local de Los Ángeles.

El caso de la joven ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde fans y colegas han compartido mensajes de apoyo a familiares y amigos.