Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Si estás buscando renovar tu equipo de trabajo o sorprender con un regalo tecnológico esta temporada, el Black Friday 2025 llega con una promoción difícil de ignorar: Apple ha rebajado su Mac Mini M4 en Amazon , aplicando un descuento de $100 dólares, lo que deja su precio final en $499.

Apple Mac Mini M4: Potencia a precio rebajado

Este modelo, que normalmente cuesta $599, incluye 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD, y se acerca mucho a su precio mínimo histórico. Sin duda, una oportunidad destacada para quienes buscan potencia y diseño compacto en un ordenador de escritorio.

El Mac Mini M4 ha recibido excelentes críticas por su rendimiento. De acuerdo con Engadget , en las pruebas más recientes, obtuvo una puntuación de 90 sobre 100, gracias a su eficiencia energética, capacidad de procesamiento y su nuevo diseño funcional.

Entre sus mejoras más notables se encuentran los puertos USB-C y de auriculares en la parte frontal, un detalle que mejora la comodidad del usuario y que marca una evolución dentro de la gama Mac Mini.

Además, este equipo viene con 16 GB de memoria RAM de serie, una mejora significativa respecto a modelos anteriores, lo que se traduce en un rendimiento más fluido, incluso en tareas exigentes como edición de video o diseño gráfico.

Otras versiones

Para quienes necesitan aún más capacidad, Apple también ofrece versiones superiores del Mac Mini M4 con rebajas considerables durante el Black Friday. Por ejemplo, el modelo con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD se encuentra en $690 dólares (antes $799), mientras que la versión con 24 GB de RAM y 512 GB de SSD cuesta $890 (antes $999).

En ambos casos, es posible añadir AppleCare+ por tres años, con un descuento adicional cercano a $100 dólares.

Y si estás pensando en complementar tu setup de escritorio, vale la pena echar un vistazo al Magic Trackpad de Apple, que también figura entre las rebajas de la temporada. Su precio ha bajado a $120 dólares, lo que representa un 7% de descuento, siendo el precio más bajo registrado hasta ahora para este accesorio

