Calendario de pagos del Seguro Social de EUA para el 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó el calendario oficial de pagos de beneficios del año 2026, una herramienta fundamental para millones de personas que dependen de estos ingresos mensuales en Estados Unidos.

El documento detalla cuándo se realizarán los depósitos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y del Seguro Social en EUA , tanto para beneficiarios antiguos como nuevos.

Cómo se determinan las fechas de pago

Existen tres grupos principales de beneficiarios:

Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): reciben su pago el primer día de cada mes .

reciben su pago el . Personas que reciben ambos beneficios (SSI y Seguro Social) , o que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 , obtienen su depósito el tercer día de cada mes .

, o que comenzaron a recibir el Seguro Social , obtienen su depósito el . Resto de los beneficiarios del Seguro Social: los pagos se distribuyen según la fecha de nacimiento. Quienes nacieron entre el 1 y el 10 reciben su pago el segundo miércoles del mes. Los nacidos entre el 11 y el 20, el tercer miércoles.Y los nacidos entre el 21 y el 31, el cuarto miércoles.

A continuación, los pagos del Seguro Social en 2026, mes a mes.

Primer semestre de 2026

En enero, los beneficiarios de SSI recibirán su pago el jueves 1, mientras que quienes reciben ambos beneficios o comenzaron antes de 1997 lo recibirán el viernes 2, ya que el día 3 cae sábado. Para los demás beneficiarios, los pagos serán el miércoles 14 (nacidos del 1 al 10), miércoles 21 (del 11 al 20) y miércoles 28 (del 21 al 31).

En febrero, el pago de SSI se adelantará al viernes 30 de enero, y los pagos del Seguro Social llegarán el miércoles 11, miércoles 18 y miércoles 25, según la fecha de nacimiento.

Durante marzo, los pagos de SSI se realizarán el lunes 2, y los de Seguro Social el miércoles 11, miércoles 18 y miércoles 25.

En abril, el SSI se pagará el martes 1, mientras que los depósitos del Seguro Social se harán el miércoles 9, miércoles 16 y miércoles 23.

Cuando llegue mayo, el SSI se pagará el jueves 1, y quienes reciben ambos beneficios o son anteriores a 1997 lo harán el viernes 2. Los demás recibirán sus pagos el miércoles 14, miércoles 21 y miércoles 28.

En junio, los pagos de SSI llegarán el lunes 1, mientras que los del Seguro Social se realizarán el miércoles 11, miércoles 18 y miércoles 25.

Segundo semestre de 2026

Por su parte, en julio, el SSI se pagará el martes 1, y los depósitos del Seguro Social serán el miércoles 9, miércoles 16 y miércoles 23.

Durante agosto, el pago de SSI se realizará el viernes 1, y los pagos de Seguro Social el miércoles 13, miércoles 20 y miércoles 27.

En septiembre, el SSI se pagará el lunes 1, y el Seguro Social el miércoles 10, miércoles 17 y miércoles 24.

En octubre, el pago de SSI se hará el miércoles 1, mientras que los del Seguro Social serán el miércoles 8, miércoles 15 y miércoles 22.

Para noviembre, el SSI se adelantará al viernes 31 de octubre, y los pagos del Seguro Social se emitirán el miércoles 12, miércoles 19 y miércoles 26.

Por último, en diciembre, el SSI se pagará el lunes 1, mientras que los depósitos del Seguro Social se harán el miércoles 10, miércoles 17 y miércoles 24.

