inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Hombre descubre a un oso viviendo debajo de su casa en California

Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron que el oso entraba y salía regularmente del área bajo la vivienda, según reportes de los medios locales

Oso gigante encontrado bajo vivienda genera investigación
Captura de pantalla de las cámaras de seguridad
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Jackelin Diaz

Un hombre de Altadena, California, descubrió la semana pasada que un oso gigante había estado viviendo en el espacio debajo de su casa, según reportes de ABC News .

El residente, Ken Johnson , fotógrafo de productos, señaló que instaló cámaras de vigilancia después de notar daños significativos en su sótano en junio, cuando la estructura fue parcialmente destruida por el animal.

Las grabaciones confirmaron que el oso entraba y salía regularmente del área bajo la vivienda. Johnson explicó que el animal se encontraba justo debajo de su cocina, lo que le permitía escuchar sus movimientos con frecuencia.

“Al intentar cambiar las baterías de la cámara, escuché un rugido enorme que me sorprendió y asustó”, declaró.

El caso ya está siendo investigado por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, que informó que un experto de San Diego evaluará la situación para determinar la forma más segura de trasladar al animal a su hábitat.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cámara de vigilancia captó al oso entrando y saliendo del sótano

Las grabaciones mostraron al animal moviéndose continuamente bajo la casa, lo que permitió identificar la zona exacta donde permanecía. 

El hallazgo del oso gigante se ha viralizado en redes sociales, donde usuarios comparten y comentan las imágenes captadas por la cámara de vigilancia.

Los clips del animal han circulado en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, generando asombro y preocupación entre los internautas sobre la convivencia cercana con un animal salvaje en zonas urbanas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino