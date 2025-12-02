Hombre descubre a un oso viviendo debajo de su casa en California

Un hombre de Altadena, California, descubrió la semana pasada que un oso gigante había estado viviendo en el espacio debajo de su casa, según reportes de ABC News .

El residente, Ken Johnson , fotógrafo de productos, señaló que instaló cámaras de vigilancia después de notar daños significativos en su sótano en junio, cuando la estructura fue parcialmente destruida por el animal.

Las grabaciones confirmaron que el oso entraba y salía regularmente del área bajo la vivienda. Johnson explicó que el animal se encontraba justo debajo de su cocina, lo que le permitía escuchar sus movimientos con frecuencia.

“Al intentar cambiar las baterías de la cámara, escuché un rugido enorme que me sorprendió y asustó”, declaró.

El caso ya está siendo investigado por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, que informó que un experto de San Diego evaluará la situación para determinar la forma más segura de trasladar al animal a su hábitat.

Cámara de vigilancia captó al oso entrando y saliendo del sótano

Las grabaciones mostraron al animal moviéndose continuamente bajo la casa, lo que permitió identificar la zona exacta donde permanecía.

El hallazgo del oso gigante se ha viralizado en redes sociales, donde usuarios comparten y comentan las imágenes captadas por la cámara de vigilancia.

Los clips del animal han circulado en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, generando asombro y preocupación entre los internautas sobre la convivencia cercana con un animal salvaje en zonas urbanas.