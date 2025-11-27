Las mejores ofertas en tecnología de Costco en Black Friday en EUA

El Black Friday 2025 está a solo horas de comenzar, pero Costco decidió adelantarse y liberar una serie de rebajas que ya están generando movimiento entre los fanáticos de la tecnología. Tanto en tiendas como en su plataforma online, los clientes pueden encontrar descuentos agresivos en productos de Apple, televisores de alta gama, auriculares premium y dispositivos portátiles.

Quienes no son miembros en Estados Unidos aún pueden comprar con una cuenta de invitado, aunque deben considerar un recargo del 5% y la ausencia de algunos beneficios exclusivos. Las membresías, que parten desde $65 dólares al año, suelen contar con promociones especiales en plataformas aliadas.

A continuación, las mejores ofertas tecnológicas de Costco en Black Friday , con información de ZD Net .

Apple MacBook Air de 13'' con chip M4

Una de las ofertas más llamativas es la Apple MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 , disponible por $750 dólares, lo que representa un ahorro de $200. Este modelo se ha posicionado como uno de los más potentes dentro de la gama ultraligera, gracias a su chip Apple M4, que ofrece un rendimiento sobresaliente con eficiencia energética mejorada, y su pantalla Liquid Retina de 13.6 pulgadas con colores vibrantes.

Apple Watch Series 11

Otra rebaja destacada es la del Apple Watch Series 11 , que llega a $340 dólares con un descuento de $50. Este modelo introduce el chip S11, más veloz y eficiente, y una pantalla Always-On más brillante, ideal para quienes dependen de datos en tiempo real durante entrenamientos o jornadas intensas. Incluye funciones avanzadas de salud.

LG C5 OLED 65''

En televisores, el protagonista es el LG C5 OLED de 65 pulgadas , que baja a $1.399 dólares, una de las rebajas más agresivas de la temporada tomando enc cuenta su precio regular de $2.697. Este modelo es reconocido por su panel OLED evo, capaz de ofrecer negros perfectos y contrastes superiores, junto con el procesador α9 Gen7, que optimiza cada imagen en tiempo real.

Bose QuietComfort SE

Para quienes buscan audio premium, los Bose QuietComfort SE llegan a $170 dólares, lo que significa un ahorro de $160. Estos auriculares ofrecen una cancelación de ruido avanzada, un modo Aware para integrar sonidos del entorno y una autonomía que alcanza las 24 horas.

JBL Charge 5 Wi-Fi SE

El JBL Charge 5 Wi-Fi SE se encuentra disponible por $120 dólares, con una rebaja de $60. Este altavoz portátil destaca por su resistencia al agua y polvo con certificación IP67, además de su sonido potente con graves reforzados. Su conectividad doble, Wi-Fi y Bluetooth, permite usarlo tanto en interiores como en exteriores.

