Revelan detalles sobre el sospechoso de atacar a los miembros de la Guardia Nacional baleados en EUA

El sospechoso Lakanwal, de 29 años, llegó legalmente a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación “Aliados Bienvenidos”

Lakanwal: detenido por el ataque a dos guardias en Washington
Actualizado el 27 noviembre 2025 14:32hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

Rahmanullah Lakanwal fue identificado por fuentes policiales citadas por Fox News como el presunto responsable del tiroteo que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional baleados y gravemente heridos a pocas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades analizan si se trató de un acto de terrorismo internacional.

Un reciente reporte de medios locales identificó a las víctimas como Andrew Wolfe, de 24 años, y Sarah Beckstrom, de 20. Ambos permanecían en estado crítico el jueves tras ser sometidos a cirugía, según informaron las autoridades.

El sospechoso Lakanwal, de 29 años, llegó legalmente a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación “Aliados Bienvenidos”, un programa creado para reubicar a afganos vulnerables tras la retirada estadounidense de Afganistán y el regreso al poder de los talibanes. Su solicitud de asilo fue posteriormente aprobada en abril de 2025 durante la administración de Donald Trump, según tres fuentes policiales.

Fuentes de inteligencia señalaron que Lakanwal tenía vínculos previos con entidades del gobierno estadounidense, incluida la CIA , por su participación en una fuerza asociada en Kandahar. Tras su arresto el miércoles, permanece bajo custodia mientras avanza la investigación federal.

Residencia en Washington y un viaje aún sin explicación

El presunto atacante vivía en el estado de Washington junto a su esposa y cinco hijos, según confirmaron funcionarios federales y personas familiarizadas con el caso. De acuerdo con su antigua propietaria, Lakanwal mantenía un perfil discreto desde su llegada a la ciudad de Bellingham hace alrededor de cuatro años.

Por ahora se desconoce cómo el sospechoso recorrió más de 2,500 millas antes del ataque en Washington, D.C. Tampoco se ha determinado si viajó solo o si recibió apoyo durante su desplazamiento. Las autoridades siguen reconstruyendo su ruta y actividades previas al tiroteo.

El arresto se produjo horas después de la agresión, gracias al despliegue coordinado de agencias federales y locales. Los guardias heridos fueron trasladados en estado crítico y continúan recibiendo atención médica especializada.

El FBI rastrea el teléfono y redes sociales para determinar el motivo

Investigadores del FBI rastrean el teléfono, comunicaciones y redes sociales de Lakanwal para identificar señales que ayuden a esclarecer el motivo del ataque. Entre los elementos revisados se incluyen mensajes recientes, contactos y búsquedas que pudieran revelar si hubo planificación o influencia de terceros.

Las autoridades buscan determinar si actuó solo o si mantenía vínculos con personas o grupos fuera y dentro del país. También analizan cambios recientes en su comportamiento o posibles indicios de radicalización.

De acuerdo con fuentes citadas por la prensa, la prioridad es identificar el origen de lo que consideran una emboscada dirigida contra personal militar. Mientras tanto, los agentes de la Guardia Nacional heridos permanecen bajo observación médica.

