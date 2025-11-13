Así puedes comprar Bitcoin desde Estados Unidos

En Estados Unidos , adquirir unidades (satoshis) de Bitcoin (BTC) se ha convertido en un proceso bastante accesible gracias a múltiples plataformas reguladas y métodos de pago disponibles. A continuación, con información de Bitbo , presentamos una guía paso a paso que te orientará en este camino.

1. Elegir una plataforma confiable

Un buen punto de partida es la lista de 9 mejores plataformas para comprar Bitcoin en EUA, según Bitbo. Entre los recomendados figuran servicios como eToro, Coinbase, Kraken y LibertyX (esta última para compras en efectivo).

Coinbase: Está basada en EUA y permite comprar BTC vía cuenta bancaria, tarjeta de débito o transferencia.

Está basada en EUA y permite comprar BTC vía cuenta bancaria, tarjeta de débito o transferencia. Kraken: Ofrece múltiples métodos de financiación (ACH, tarjeta, transferencia bancaria) y es considerada una de las plataformas más seguras.

Ofrece múltiples métodos de financiación (ACH, tarjeta, transferencia bancaria) y es considerada una de las plataformas más seguras. LibertyX: Posibilita la compra de Bitcoin con efectivo mediante códigos en tiendas participantes.



2. Verificación de identidad y financiación

Una vez elegida la plataforma, deberás registrarte, aportar tus datos personales y pasar por un proceso de verificación (conocido como KYC — “know your customer”). Después, vinculas un método de pago: cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencia ACH, e incluso efectivo o cajero automático de Bitcoin en ciertas plataformas.

3. Comprar Bitcoin (ejemplo práctico)

Seleccionar “ Comprar cripto ” o equivalente.

” o equivalente. Elegir Bitcoin (BTC) .

. Indicar cuánto USD quieres gastar o cuántos BTC deseas obtener.

quieres gastar o deseas obtener. Verificar detalles: tasa de cambio, comisiones y dirección de entrega.

Confirmar la operación.

Ejemplo: Imagina que decides comprar $100 dólares en Bitcoin a través de Coinbase.



Inicias sesión y haces clic en “Comprar / Vender”. Seleccionas Bitcoin (BTC). Ingresas el monto: $100 USD. Coinbase te mostrará la cantidad estimada que recibirás, por ejemplo, 0.0015 BTC, junto con la comisión (alrededor del 1.5 %). Confirmas la compra.

En segundos, verás tu saldo reflejado en la billetera de Coinbase.

4. Almacenamiento seguro

Tras comprar Bitcoin, es crucial decidir dónde guardarlo: en la propia plataforma o trasladarlo a una wallet privada. Las wallets privadas ofrecen mayor control, pero requieren que seas cuidadoso con tus claves. La regulación en EUA también exige que los intercambios cumplan con normas de “money transmitter” e informen según la ley.

5. Riesgos y consideraciones regulatorias

En EUA, Bitcoin mercancía bajo el marco de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) cuando no se considera valor mobiliario.

bajo el marco de la cuando no se considera valor mobiliario. Las plataformas pueden cobrar comisiones o diferenciales en el tipo de cambio. En Coinbase, por ejemplo, se advierte que “fees will be listed in the trade preview screen”.

o diferenciales en el tipo de cambio. En Coinbase, por ejemplo, se advierte que “fees will be listed in the trade preview screen”. Utilizar cajeros automáticos de Bitcoin (Bitcoin ATMs) es posible, pero con comisiones más elevadas (5-10 % según Bitbo).

es posible, pero con comisiones más elevadas (5-10 % según Bitbo). Como toda inversión, implica volatilidad: el valor de Bitcoin puede cambiar rápidamente.

