El mejor Apple Watch que puedes comprar en el Black Friday 2025 en EUA

El Black Friday 2025 trae descuentos en smartwatches, y entre todas las opciones, hay un Apple Watch que destaca por rendimiento, precio y nuevas funciones.

Apple Watch SE 3 con correa amarilla
Apple
2 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

Si tienes un iPhone y estás buscando un reloj inteligente en este Black Friday 2025 , el Apple Watch sigue siendo el mejor complemento posible. Lo que hace una década comenzó con un solo modelo hoy se ha convertido en una línea con tres variantes claras: el Watch SE para quienes buscan lo esencial, el Series para quienes quieren funciones completas y el resistente Ultra, orientado al deporte extremo.

Sin embargo, en este Black Friday, hay un modelo que se posiciona como la compra más inteligente para la mayoría de los usuarios de Apple .

Apple Watch SE 3

El Apple Watch SE 3 se ha transformado en la opción con mejor relación calidad-precio del catálogo. A pesar de ser el modelo “básico”, ofrece prestaciones que hace poco eran exclusivas de la gama alta, convirtiéndolo en el smartwatch ideal para quienes quieren lo mejor sin gastar de más durante el Black Friday.

Este modelo ahora incluye pantalla siempre activa, algo que antes era exclusivo de los Series. También incorpora un procesador S10 mejorado, capaz de ejecutar gestos avanzados como el doble toque y los movimientos de muñeca, permitiendo controlar el reloj sin tocar la pantalla.

A esto se suman la carga rápida, el 5G opcional, Siri en el dispositivo y funciones de salud renovadas gracias al nuevo sensor de temperatura en la muñeca.

En cuanto a especificaciones, está disponible en tamaños de 40 mm y 44 mm, con un peso de 26,3 g y 32,9 g respectivamente. Ofrece 18 horas de batería, pantalla OLED LTPO, conectividad GPS multibanda (GLONASS, Galileo, QZSS y Beidou), Bluetooth, Wi-Fi, resistencia al agua de 50 metros y 64 GB de almacenamiento para música y apps.

Funciones de salud

Si bien el SE 3 no ofrece funciones como el electrocardiograma o el medidor de oxígeno en sangre, conserva herramientas clave como alertas de frecuencia cardíaca irregular, la nueva puntuación del sueño y notificaciones de apnea del sueño. Para la mayoría de los usuarios sanos, estas características son más que suficientes.

Lo único realmente distinto es la estética: el SE 3 tiene un marco ligeramente más grueso y una batería que podría durar más. Aún así, al compararlo directamente con el Series 11 , la experiencia diaria es prácticamente la misma, solo que a un precio mucho más atractivo.

Por eso, con su precio reducido en este Black Friday de $199 dólares en Amazon , alrededor de $150 menos que los modelos superiores, el Apple Watch SE 3 se convierte en la mejor compra para la mayoría de los usuarios que buscan un smartwatch completo, moderno y accesible.

Tecnología
Apple
