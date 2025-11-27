Beneficios del SNAP “están fuera de control”, asegura USDA que propone reforma

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encendió las alertas al asegurar que el programa de beneficios SNAP está “fuera de control”, anticipando una reforma de gran alcance que modificaría el sistema de asistencia alimentaria a nivel nacional.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, señaló que la agencia busca redirigir más recursos a alimentos saludables, frescos y cultivados dentro del país, con el fin de reforzar la nutrición y apoyar al sector agrícola estadounidense.

Esta estrategia se enmarca en el movimiento “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, liderado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y contempla una reestructuración de cómo el gobierno compra, distribuye y prioriza los productos del presupuesto de nutrición.

Rollins adelantó que los primeros anuncios formales llegarán a comienzos del próximo año.

Más frutas y proteínas para el SNAP

En una entrevista en “Mornings with Maria” de Fox Business , la secretaria detalló que el USDA empleará su poder adquisitivo para introducir más frutas, proteínas y cultivos especializados de origen nacional en almuerzos escolares y bancos de alimentos.

La agencia gasta cerca de $400 millones de dólares al día en 16 programas de nutrición y busca reorientar ese flujo para combatir enfermedades crónicas asociadas a dietas deficientes.

Mayor fiscalización

La presión por reformar el SNAP se intensificó tras el último cierre parcial del gobierno, cuando los fondos del programa estuvieron a punto de agotarse. Desde entonces, el USDA anunció que fortalecerá la supervisión, con medidas como la exigencia a los beneficiarios de volver a solicitar sus beneficios y un plan reforzado para erradicar el fraude dentro del sistema.

En paralelo, Rollins confirmó que el USDA finaliza un “paquete puente” de apoyo financiero destinado a agricultores afectados por la presión económica. La secretaria afirmó que ha trabajado junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent, para impulsar medidas inmediatas que ofrezcan certeza financiera a los productores que ya planifican la próxima temporada de siembra y cosecha.

“Es un puente que nos permitirá llegar al próximo año y cumplir la promesa del presidente de que ningún agricultor será dejado atrás”, dijo Rollins.

La funcionaria subrayó que muchos productores enfrentan una situación crítica, presionados por sus bancos y por años “realmente muy duros en el campo”.

