inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Beneficios del SNAP “están fuera de control”, asegura USDA que propone reforma

El Departamento de Agricultura de EUA plantea una reestructuración del SNAP, priorizando alimentos cultivados en el país y reforzando la fiscalización.

Beneficiarios del SNAP en supermercado
Envato
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Guy Acurero

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encendió las alertas al asegurar que el programa de beneficios SNAP está “fuera de control”, anticipando una reforma de gran alcance que modificaría el sistema de asistencia alimentaria a nivel nacional.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, señaló que la agencia busca redirigir más recursos a alimentos saludables, frescos y cultivados dentro del país, con el fin de reforzar la nutrición y apoyar al sector agrícola estadounidense.

Esta estrategia se enmarca en el movimiento “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, liderado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y contempla una reestructuración de cómo el gobierno compra, distribuye y prioriza los productos del presupuesto de nutrición.

Rollins adelantó que los primeros anuncios formales llegarán a comienzos del próximo año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Más frutas y proteínas para el SNAP

En una entrevista en “Mornings with Maria” de Fox Business , la secretaria detalló que el USDA empleará su poder adquisitivo para introducir más frutas, proteínas y cultivos especializados de origen nacional en almuerzos escolares y bancos de alimentos.

La agencia gasta cerca de $400 millones de dólares al día en 16 programas de nutrición y busca reorientar ese flujo para combatir enfermedades crónicas asociadas a dietas deficientes.

Mayor fiscalización

La presión por reformar el SNAP se intensificó tras el último cierre parcial del gobierno, cuando los fondos del programa estuvieron a punto de agotarse. Desde entonces, el USDA anunció que fortalecerá la supervisión, con medidas como la exigencia a los beneficiarios de volver a solicitar sus beneficios y un plan reforzado para erradicar el fraude dentro del sistema.

En paralelo, Rollins confirmó que el USDA finaliza un “paquete puente” de apoyo financiero destinado a agricultores afectados por la presión económica. La secretaria afirmó que ha trabajado junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent, para impulsar medidas inmediatas que ofrezcan certeza financiera a los productores que ya planifican la próxima temporada de siembra y cosecha.

Es un puente que nos permitirá llegar al próximo año y cumplir la promesa del presidente de que ningún agricultor será dejado atrás”, dijo Rollins.

La funcionaria subrayó que muchos productores enfrentan una situación crítica, presionados por sus bancos y por años “realmente muy duros en el campo”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Estados Unidos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino