Revelaron un audio de cómo fueron los últimos minutos de vida de la cantante latina DELAROSA

La joven María DELAROSA, cantante e influencer latina con una trayectoria en la escena artística de Los Ángeles, murió después de recibir múltiples disparos mientras se encontraba dentro de un automóvil en el vecindario de Northridge. La artista viajaba acompañada por dos personas que resultaron gravemente heridas, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Según las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada del 22 de noviembre, cuando tres sospechosos se aproximaron al vehículo estacionado y abrieron fuego . El portal de TMZ obtuvo el audio de los agentes que atendieron la emergencia y en donde que relata los últimos minutos de vida de la joven. "Mujer con una herida de bala en el abdomen", se escucha decir.

El operador dice que la víctima se encontraba en "condición crítica" en la sala de emergencias del Centro Médico del Hospital Northridge y que tenía amigos y familiares esperando actualizaciones sobre su estado de salud en la sala de espera.

Sus allegados explicaron a TMZ que DELAROSA estaba sentada en el asiento del pasajero cuando le dispararon y las otras personas que estaban el auto salieron ilesas del hecho.

Los presuntos responsables fueron identificados como Francisco Otilio Gaytan, Benny Licon Gómez y Eduardo López, quienes enfrentan cargos por asesinato y dos de intento de robo en segundo grado, informó ABC News . Gaytan y Licon Gómez fueron detenidos en días consecutivos, mientras que López permanece prófugo y cuenta con una orden de arresto activa.

De ser declarados culpables, los tres hombres podrían recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, de acuerdo con la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, calificó el crimen como “un ataque deliberado y sin piedad”, subrayando que se trató de “un ataque extremadamente violento” que arrebató la vida de la joven influencer latina.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién era Delarosa?

DELAROSA era una joven cantante e influencer latina de 22 años con una presencia creciente en la escena musical de Los Ángeles. Su trabajo combinaba ritmos urbanos y pop, y sus actuaciones en vivo comenzaban a ganar reconocimiento dentro de la comunidad local y, recientemente, lanzó la canción "No me llames".

En redes sociales solía compartir contenido sobre su música y su día a día. Amigos y colegas la describen como una persona dedicada y constante, que estaba desarrollando nuevos proyectos.

La familia de DELAROSA la recuerda como una mujer talentosa que aspiraba a consolidar su carrera artística. Su fallecimiento ha causado conmoción en la comunidad local y entre sus seguidores, que la veían como una artista en ascenso.