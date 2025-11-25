Horarios de Walmart, Costco y de las principales tiendas de EUA en el Black Friday 2025

Cuando el Día de Acción de Gracias esté terminado el jueves 27 de noviembre, millones de estadounidenses cambian rápidamente el foco hacia el esperado Black Friday 2025, tradicional punto de partida para la temporada de compras navideñas.

En 2025, el Día de Acción de Gracias se celebrará el 27 de noviembre, lo que sitúa al Black Friday el 28 de noviembre y al Cyber Monday el 1 de diciembre. La mayoría de los grandes minoristas cerrarán el jueves festivo y reabrirán temprano el viernes con horarios extendidos.

Algunas excepciones, especialmente farmacias, operarán el Día de Acción de Gracias, aunque las ofertas más fuertes continuarán concentrándose el viernes. Y aunque las compras en línea ganan terreno cada año, una gran cantidad de consumidores continúa prefiriendo la experiencia presencial para aprovechar aperturas tempranas y descuentos agresivos.

Para quienes planean madrugar, estos son los horarios confirmados (vía Cheapism ) de las principales cadenas minoristas en Estados Unidos para el Black Friday 2025, incluyendo Walmart.

Walmart: 6 am

Las tiendas Walmart abrirán sus puertas el viernes 28 de noviembre a las 6:00 am y cerrarán a las 11:00 pm, manteniendo su política de cerrar completamente durante Acción de Gracias. Según el minorista, los compradores podrán encontrar ofertas por menos de $20 dólares y descuentos de hasta el 60%, con un evento simultáneo en tiendas y en línea que comenzará al amanecer.

Costco: 10 am

El gigante mayorista Costco mantendrá su horario tradicional, abriendo a las 10:00 am para el público general, aunque los miembros ejecutivos contarán con acceso anticipado. Este año, la cadena publicó sus promociones del Viernes Negro de manera escalonada, culminando con la tanda principal el 28 de noviembre, que se extiende hasta Cyber Monday.

Target: 6 am

Fiel a su costumbre reciente, Target cerrará el 27 de noviembre y reabrirá el Viernes Negro a las 6:00 am. Su semana de Black Friday abarca del 23 al 29 de noviembre, con promociones cercanas al 50% en categorías clave como tecnología, juguetes y pequeños electrodomésticos. Los pasillos también estarán cargados de productos navideños para quienes quieran adelantar compras de temporada.

Apple: 8 am (variable por tienda)

El evento especial de Apple inicia en línea a las 3:00 am, hora del Este de los Estados Unidos del viernes 28 de noviembre y concluirá el 1 de diciembre. Aunque no existe un horario unificado para sus tiendas físicas, muchas Apple Stores han anunciado aperturas anticipadas alrededor de las 8:00 am. Sin embargo, los horarios exactos pueden variar según la ubicación.

