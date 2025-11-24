Black Friday 2025: Las mejores ofertas de Nintendo Switch 2

Las ofertas del Black Friday 2025 de Nintendo Switch ya están disponibles, dando inicio a una temporada marcada por el interés renovado en la marca gracias al lanzamiento de la Switch 2.

Aunque muchos compradores esperaban descuentos más agresivos, la compañía mantiene su línea tradicional como explica Engadget : rebajas limitadas, paquetes selectos y promociones centradas en juegos y contenidos digitales. Sin embargo, quienes busquen una buena oportunidad antes de las fiestas aún podrán encontrar opciones interesantes para ahorrar.

Los paquetes de la Nintendo Switch

Los paquetes vuelven a ser el punto fuerte de Nintendo Switch este año. La Switch 2, presentada en primavera, continúa accesible en sus formatos más populares. La consola puede adquirirse por $449 dólares, mientras que el paquete que incluye Mario Kart World se mantiene en $499, una de las combinaciones más demandadas desde su lanzamiento.

Para este Black Friday, Nintendo añadió un nuevo paquete que incluye la consola junto al reciente Pokémon Legends: ZA , también por $499 dólares, lo que representa una ligera ventaja si se considera que los juegos individuales alcanzan los $70.

Estos bundles se encuentran disponibles en tiendas como Amazon , Walmart , Best Buy y otros minoristas autorizados, convirtiéndose en la opción más sólida para quienes desean entrar al ecosistema de Switch 2 sin pagar de más.

Rebajas en videojuegos

Las rebajas en juegos también forman parte del atractivo de este Black Friday. La Nintendo eShop inició sus Cyber Deals, que se extenderán hasta el 3 de diciembre con ofertas navideñas en juegos seleccionados.

En el formato físico, joyas como Princess Peach: Showtime!, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Luigi’s Mansion 3 y Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, estarán disponibles por $40 dólares, un precio inusualmente bajo para títulos de Nintendo.

Otros éxitos como Super Mario Odyssey, Nintendo Switch Sports, Paper Mario: The Thousand-Year Door y Splatoon 3 se reducirán a $30 dólares, consolidándose como opciones ideales para ampliar la colección sin superar el presupuesto.

A pesar de que Nintendo sigue ofreciendo un catálogo de rebajas modesto en comparación con otras compañías de la industria, las oportunidades de este Black Friday 2025 son especialmente valiosas debido al protagonismo de la Switch 2 y al atractivo de sus paquetes.

