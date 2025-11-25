Videojuegos de PlayStation 5 en oferta para el Black Friday en EUA

El Black Friday en Estados Unidos ya está en marcha y, como cada año, ofrece una excelente oportunidad para aprovechar grandes descuentos en tecnología y entretenimiento. Si eres jugador de PlayStation 5 o buscas regalar un título popular estas fiestas, este es el momento perfecto para comprar.

PlayStation’s Black Friday Deals are now live!



Enjoy discounts across PS5 consoles, PlayStation Plus, great games, and more.



Full details: https://t.co/9n0JovEV7H pic.twitter.com/4ST97jYwC1 — PlayStation (@PlayStation) November 21, 2025

Este 2025, varias tiendas estadounidenses han rebajado algunos de los videojuegos más destacados de la consola, incluyendo lanzamientos recientes y clásicos modernos que siguen siendo imprescindibles.

The Last of Us Part II: Remastered

La versión mejorada del aclamado juego de Naughty Dog vuelve a estar entre las promociones más destacadas del Black Friday. The Last of Us Part II: Remastered suma mejoras visuales, tiempos de carga más rápidos y nuevos modos de juego, incluyendo el desafiante “No Return”. Su descuento de $20 dólares en Amazon , quedando en tan solo $29.99, lo convierte en una compra ideal para quienes quieren disfrutar del título en su versión definitiva o revisitar la historia con contenido adicional.

Alan Wake 2 Deluxe Edition

Uno de los juegos más premiados de los últimos años también aparece rebajado en su edición más completa. Alan Wake 2 Deluxe Edition incluye contenido extra, pases de expansión y mejoras visuales optimizadas para PS5 . Si eres fan del terror psicológico y las historias cinematográficas, esta es una de las ofertas más atractivas del evento: $39.87 dólares en Amazon .

Horizon Forbidden West

El épico viaje de Aloy continúa siendo uno de los videojuegos insignia de PlayStation . Durante el Black Friday, Horizon Forbidden West baja de precio tanto en su edición estándar como en versiones especiales, con descuentos en Amazon que superan el 50% . Su mundo abierto, repleto de detalles visuales y misiones profundas, lo mantiene como una compra obligada para quienes buscan una aventura extensa y visualmente impresionante.

AstroBot

El adorable robot de PlayStation regresó en grande este año con un juego que rinde homenaje a la historia de la marca y aprovecha al máximo las características del DualSense. AstroBot ha recibido excelentes críticas por su diseño creativo y su jugabilidad accesible, lo que lo hace ideal para nuevos jugadores y veteranos. Su rebaja de Black Friday es especialmente llamativa considerando su popularidad reciente: Puedes comprarlo por menos de $40 dólares en Amazon .

EA Sports FC 26

Los fanáticos del fútbol también pueden aprovechar los descuentos. EA Sports FC 26, el título más reciente de la franquicia deportiva más jugada del mundo, llega con rebajas significativas en tiendas como Walmart, con $39 dolares de ahorro , quedando en solo $29.99. Su actualización anual mejora la jugabilidad, sistemas de animación y modos en línea, por lo que resulta una compra segura para esta temporada.

