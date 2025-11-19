Estos son los lugares donde caerá nieve en el Día de Acción de Gracias en EUA

El Día de Acción de Gracias, que este año se celebrará el jueves 27 de noviembre de 2025, llegará con un panorama climático muy contrastado en Estados Unidos. Mientras gran parte del país disfrutará de condiciones tranquilas, varios estados enfrentarán un patrón más invernal que podría complicar los desplazamientos de una de las semanas con mayor tráfico del año.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), noviembre avanza con una marcada anomalía: temperaturas inusualmente altas en el oeste y un enfriamiento acelerado en el este. Sin embargo, la combinación de La Niña, la oscilación Madden–Julian y un posible episodio de calentamiento estratosférico favorecerá un cambio brusco hacia un clima más frío justo durante la semana festiva.

Este nuevo patrón, que se intensificará hacia diciembre, incrementará la probabilidad de nevadas en zonas elevadas y en sectores del norte del país. En paralelo, el sitio web The Old Farmer’s Almanac anticipa que la nieve de Acción de Gracias se concentrará en regiones muy específicas del noreste, el norte del Medio Oeste, el oeste Intermontañoso y Alaska.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Noreste y Alto Medio Oeste: primeras nevadas y ráfagas pasajeras

En el noreste, el ambiente será frío y estable, con la posibilidad de copos aislados en el norte de Nueva Inglaterra. Aunque no se prevé una nevada generalizada, estas precipitaciones ligeras podrían generar pavimento resbaladizo en rutas secundarias y durante las primeras horas del día.

Más al interior, en el Alto Medio Oeste, se espera un escenario más cambiante. Aun con temperaturas algo moderadas para la fecha, el paso de bandas de humedad podría provocar ráfagas breves de nieve, reduciendo momentáneamente la visibilidad y creando tramos con hielo, sobre todo en zonas rurales.

Oeste Intermontañoso y Alaska: nieve ligada a la altitud

El oeste Intermontañoso experimentará una marcada transición hacia un ambiente invernal. Las partes bajas alternarán entre lluvias frías y llovizna, mientras que las montañas registrarán nevadas ocasionales, especialmente en pasos de altura utilizados para viajes regionales. Los contrastes entre valles templados y cumbres frías serán notorios durante toda la semana.

En Alaska, el frío sostenido permitirá nevadas recurrentes desde principios de la semana de Acción de Gracias. Estas acumulaciones serán más persistentes en el interior y en zonas con menor influencia marítima, generando condiciones típicas del temprano invierno boreal: rutas resbaladizas y visibilidad reducida.