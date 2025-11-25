Black Friday 2025: Las mejores ofertas en tecnología de Walmart en EUA

El Black Friday es, año tras año, el mejor momento para encontrar ofertas en tecnología, con descuentos profundos en audífonos, laptops, consolas, televisores y más. En Estados Unidos , Walmart destaca por lanzar algunas de las rebajas más agresivas y atractivas, convirtiéndolo en una parada obligada para quienes buscan ahorrar en gadgets o adelantar sus compras navideñas.

Apple AirPods 4 - $69 dólares (ahorras $60.99)

Los Apple AirPods 4 destacan por su mejora en audio espacial, conectividad optimizada y un nuevo estuche USB-C, convirtiéndose en uno de los dispositivos más buscados del Black Friday 2025. Este modelo ofrece integración total con iPhone y Mac, micrófonos mejorados para llamadas y una experiencia más inmersiva en música y películas. Su precio en oferta es de $69 dólares y el ahorro es de $60.99, dando como resultado un total de $129.99 dólares al sumar ambas cifras.

HP OmniBook 5 - 16 pulgadas - $479 dólares (ahorras $500.99)

La HP OmniBook 5 de 16 pulgadas es una laptop diseñada para productividad, trabajo profesional y estudiantes, con configuraciones que incluyen procesadores Ryzen o Intel, almacenamiento SSD y pantallas de alta calidad para tareas exigentes. Durante el Black Friday, Walmart presentó uno de los descuentos más altos para esta categoría. Su precio en oferta es de $479 dólares, acompañado de un ahorro de $500.99 de su precio regular de $979.99.

Hisense 55" Class H5 Series 4K UHD - $479 dólares (ahorras $500.99)

La Hisense Class H5 Series de 55 pulgadas , una Smart TV 4K UHD, es una de las opciones más completas dentro de la gama accesible, ofreciendo compatibilidad con Dolby Vision, HDR10, Roku TV y un rendimiento sólido en color y brillo. Este televisor aparece entre las ofertas más llamativas de Walmart en este Black Friday 2025. Su precio de $479 dólares y el ahorro es de $500.99, tomando en cuenta su valor normal de $979.99 dólares.

PS5 Pro - $649 (ahorras $100)

La PS5 Pro , la consola más potente de Sony, llega rebajada para este Black Friday, ofreciendo mejoras significativas en rendimiento gráfico, trazado de rayos, estabilidad en FPS y compatibilidad con títulos PS5 Pro Enhanced. Es la consola preferida para quienes buscan la máxima calidad en juegos de nueva generación. El precio en oferta es de $649 dólares, con un ahorro de $100, alcanzando un total de $749 de precio regular.

EA Sports FC 26 - $29.99 (ahorras $39.01)

EA Sports FC 26 , el simulador de fútbol más popular del mercado, también forma parte de las ofertas destacadas en Walmart. Ideal para fanáticos del deporte, ligas europeas y modos competitivos, este juego aparece a un precio en oferta de $29.99, con un ahorro de $39.01, un descuento considerable de sus $69 dólares.

