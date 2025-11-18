Roblox implementa verificaciones de edad obligatorias con selfies y un chat basado en la edad de los usuarios

Roblox , una de las plataformas más utilizadas por niños y adolescentes en todo el mundo, avanza hacia un modelo de interacción más controlado. La compañía comenzó a implementar verificaciones de edad obligatorias que requerirán que los usuarios suban una identificación oficial o completen un escaneo facial para acceder a las funciones de chat.

Esta actualización, anunciada meses atrás, iniciará su despliegue en Australia , Nueva Zelanda y los Países Bajos, con una expansión global programada para principios del próximo año.

Nuevo chat basado en la edad

Este nuevo enfoque de seguridad llega acompañado de un sistema de "chat basado en la edad", diseñado para limitar la interacción entre usuarios de diferentes grupos etarios. Tras verificar o estimar la edad, Roblox clasificará a cada persona en uno de seis rangos, desde 9 años o menos hasta 21 años o más. De esta forma, niños y adolescentes solo podrán comunicarse con usuarios dentro de su mismo grupo o uno cercano, reduciendo el riesgo de interacciones inapropiadas.

A diferencia de la mayoría de las redes sociales, que establecen una edad mínima de 13 años, Roblox permite usuarios mucho más jóvenes. Para quienes no cuentan con documentos oficiales, la mayoría de niños y muchos adolescentes, la empresa recurrirá a tecnología de estimación de edad.

El sistema, desarrollado por la compañía "Persona", utiliza selfies en video procesados directamente dentro de la app y, según la compañía, las imágenes se eliminan inmediatamente tras concluir el análisis.

¿Es eficaz la verificación de edad que plantea Roblox?

Aunque Roblox no detalló la precisión exacta de esta tecnología, su director de seguridad, Matt Kaufman, aseguró que es “bastante precisa”, con un margen de error de uno o dos años para la mayoría de los usuarios entre 5 y 25 años.

Un portavoz añadió que, según pruebas del Age Check Certification Scheme (ACCS) en Reino Unido, los modelos de Persona registraron un error absoluto medio (MAE) de 1,4 años en menores de 18. Además, los padres podrán ajustar la fecha de nacimiento de sus hijos desde el panel de control parental.

La empresa también proyecta aplicar nuevas restricciones de edad para acceder a enlaces de redes sociales externas y para participar en Roblox Studio, la herramienta de creación dentro de la plataforma.

Como explica Engadget , estas medidas llegan en un contexto complejo para Roblox, que ha sido objeto de críticas por supuestas fallas de seguridad. Actualmente enfrenta demandas en Texas, Luisiana y Kentucky, donde se le acusa de no haber hecho lo suficiente para evitar que adultos se dirijan a menores dentro del servicio. Con esta actualización, la compañía busca reforzar su imagen y responder a una demanda creciente de protección infantil en entornos digitales.

