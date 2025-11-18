Las 5 mejores funciones de Apple Intelligence que puedes aprovechar en tu iPhone

Las nuevas herramientas impulsadas por Apple Intelligence, la inteligencia artificial (IA) de Apple , es un sistema avanzado integrado en iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y visionOS 26, un salto con el que la compañía promete una experiencia más intuitiva, personalizada y totalmente privada, gracias al procesamiento en dispositivo.

A continuación, te contamos cuáles son las 5 mejores funciones de Apple Intelligence .

1. Apple Intelligence: Traducción en vivo

Una de las funciones más revolucionarias es Traducción en Vivo, integrada directamente en Mensajes, FaceTime y Teléfono. Los usuarios pueden comunicarse sin problemas en varios idiomas, ya sea escribiendo, hablando o durante llamadas.

Con los AirPods Pro 3, incluso es posible traducir conversaciones cara a cara con un nuevo gesto rápido. Todo se procesa en el dispositivo, manteniendo la privacidad como prioridad absoluta. Además, antes de fin de año, esta función sumará compatibilidad con italiano, japonés, coreano y variantes de chino mandarín, ampliando aún más su alcance.

2. Inteligencia Visual

La renovada Inteligencia Visual permite buscar, interpretar y actuar sobre lo que el usuario ve en su iPhone. Desde encontrar productos en apps como Google, eBay o Etsy, hasta preguntar a ChatGPT sobre cualquier elemento en pantalla, todo se resuelve en segundos. También facilita tareas como resumir texto, traducir párrafos o agregar eventos a Calendario con solo un toque. Incluso funciona desde la cámara con opciones rápidas en el Botón de Acción y el Centro de Control.

3. Genmoji e Image Playground

La combinación de emojis y descripciones ahora permite crear Genmojis únicos, personalizados con atributos como el peinado o la expresión de amigos y familiares. En Image Playground, los usuarios pueden generar ilustraciones con estilos como acuarela o pintura al óleo, aprovechando la integración con ChatGPT para obtener resultados visuales más variados y control creativo total.

4. Workout Buddy

La nueva experiencia Workout Buddy, disponible inicialmente en inglés, analiza métricas como frecuencia cardiaca, ritmo y logros, y genera mensajes motivacionales personalizados durante los entrenamientos. Gracias a Apple Intelligence, el análisis es privado y en tiempo real. Los usuarios de Apple Watch , AirPods y iPhone podrán acceder a esta guía dinámica impulsada por modelos generativos.

5. Apple Intelligence: Atajos inteligentes

Con la integración directa en la app Atajos, Apple Intelligence permite crear flujos avanzados: desde resumir documentos, extraer información de un PDF, hasta comparar transcripciones o crear imágenes automáticamente. Todo funciona mediante modelos locales o con Computación Privada en la Nube, manteniendo la seguridad de los datos.

