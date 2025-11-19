Revisa tu correo electrónico: Amazon enviará pagos por un acuerdo de $2.500 millones de dólares a suscriptores de Prime

En una de las decisiones regulatorias más importantes del año, Amazon comenzó a enviar reembolsos automáticos a millones de usuarios tras alcanzar un acuerdo de $2.500 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

Amazon is required to pay $1.5 billion for refunds to customers affected by its unlawful Prime enrollment and cancellation practices. If you are eligible for an automatic refund, Amazon will send you an email between Nov. 12 - Dec. 24, 2025. Learn more: https://t.co/L2WE750KwE — FTC (@FTC) November 13, 2025

Si alguna vez te registraste, voluntaria o involuntariamente, en Amazon Prime , podría haber dinero esperándote en tu correo electrónico.

Como recuerda un informe de The Hill , la medida surge después de que la FTC acusara a la compañía de implementar métodos engañosos para inducir a los clientes a suscribirse a Prime y dificultar de manera significativa la cancelación del servicio.

En septiembre, el organismo confirmó que, además de la multa, Amazon debía poner fin a estas prácticas y habilitar un botón de cancelación claro y visible, entre otros ajustes dentro de su plataforma.

¿Qué dijo Amazon al respecto?

En un comunicado reciente , Amazon defendió su postura, afirmando que “siempre hemos cumplido con la ley” y que el acuerdo permitirá concentrarse en la innovación. También aseguró que el proceso de registro y cancelación de Prime es “claro y sencillo”, destacando el valor que ofrece a sus millones de suscriptores en todo el mundo.

Sin embargo, la FTC insistió y los pagos ya comenzaron. Pero no todo el monto del acuerdo será destinado a reembolsos. De los $2.500 millones de dólares, $1.000 millones se asignarán a una sanción civil, mientras que $1.500 millones de dólares se entregarán a los consumidores.

¿Cumples los requisitos para recibir un reembolso?

Para saber si puedes obtener parte del dinero, debes cumplir tres condiciones específicas:



Ser miembro de Amazon Prime en Estados Unidos Haber sido registrado a través del proceso de inscripción con dificultades de Amazon o haber intentado cancelar el servicio sin éxito entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025. Haber utilizado menos de tres beneficios de Prime (como Prime Video o Prime Music) dentro de cualquier período de un año desde que te suscribiste.

Si cumples con estos criterios, puedes recibir un reembolso de las cuotas que pagaste, limitado a un máximo de $51 dólares. Según la FTC, “los consumidores elegibles están recibiendo las cuotas de membresía Prime reales que pagaron, menos cualquier reembolso o crédito previo”.

¿Cómo aceptar el pago?

Amazon está enviando correos electrónicos con instrucciones. Tienes 15 días para aceptar el reembolso, que podrá ser depositado en PayPal o Venmo. Si prefieres recibir un cheque físico, simplemente ignora el correo: el sistema generará uno automáticamente y será enviado a la dirección registrada en tu cuenta. La FTC recomienda cobrarlo en un plazo máximo de 60 días.

Los pagos continuarán hasta el 24 de diciembre y, además, el próximo año comenzará un proceso formal de reclamaciones para otros suscriptores elegibles. La FTC anunciará próximamente más detalles. Mientras tanto, revisa tu bandeja de entrada: podrías tener dinero esperando gracias a uno de los acuerdos más grandes en la historia de Amazon.

