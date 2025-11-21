PlayStation Plus: Estos serán los juegos gratis disponibles desde diciembre

PlayStation cerrará el año con una de las mayores sorpresas para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium. A partir del 19 de diciembre, los usuarios podrán descargar una selección de títulos que incluye nada menos que Grand Theft Auto V (GTA V), considerado uno de los videojuegos más influyentes y exitosos de todos los tiempos.

La noticia llega apenas semanas después del estreno del primer tráiler de su esperado sucesor, GTA VI , previsto para lanzarse en 2026. Aunque GTA 5 ha vendido más de 180 millones de copias, su llegada gratuita al servicio representa una oportunidad perfecta para quienes nunca lo jugaron o para quienes quieren revivir la experiencia en su versión mejorada para PS5.

Según detalló PlayStation, la edición disponible antes de Navidad incluye mejoras como visuales optimizados, tiempos de carga más rápidos, gatillos adaptativos, retroalimentación háptica y audio Tempest 3D, características que aprovechan por completo el hardware de la consola de nueva generación.

GTA V y mucho más

Pero GTA 5 no llega solo. El catálogo de diciembre para PS Plus Extra y Premium suma otros destacados como Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, desarrollado por Team Ninja y que, como explica TyC , ofrece una reinterpretación más oscura y dinámica del universo Final Fantasy. En este título, Jack, acompañado de Ash y Jed, se embarca en la misión de derrotar a Chaos en una aventura repleta de acción.

Juegos gratis de PlayStation Plus Extra y Premium – Diciembre 2025:



Grand Theft Auto V (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) MotoGP™23 (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Metal: Hellsinger (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Salt and Sacrifice (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Moonscars (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Mega Man 11 (PS4)

(PS4) Gigabash (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Grime (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Tinykin (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Prodeus (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Shadowrun Returns (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut (PS4 / PS5)

Paquete adicional de juegos retro

Además, los suscriptores de PlayStation Plus Premium recibirán un paquete adicional con juegos retro y colecciones clásicas:



Thrillville (PSP)

(PSP) Thrillville: Off the Rails (PS2)

(PS2) Buzz Lightyear of Star Command (PS1)

(PS1) Mega Man Legacy Collection (PS4)

(PS4) Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)

Con esta selección, PlayStation cierra el año apostando por nostalgia, acción y títulos de alto impacto. Diciembre se convierte así en uno de los meses más fuertes para PlayStation Plus, consolidando el servicio como uno de los más atractivos del ecosistema gaming.

