Así quedó un condado de Texas tras un tornado que destrozó más de 100 casas en cuestión de minutos

Un poderoso tornado golpeó el condado de Harris con una fuerza que tomó por sorpresa a los residentes, dejando a su paso un panorama repleto de escombros. Más de 100 viviendas quedaron destruidas, mientras objetos, tejados y árboles eran levantados por los fuertes vientos, tal como muestran las imágenes difundidas desde la zona afectada, informó Fox News.

La violencia del fenómeno hizo que árboles de gran tamaño fueran partidos o arrancados de raíz, mientras numerosas casas perdieron paredes y techos en cuestión de segundos. Varias calles quedaron irreconocibles tras el paso del tornado, cubiertas por restos de estructuras y materiales desplazados por el viento.

Muchos residentes solo tuvieron unos momentos para buscar refugio antes de que el tornado entrara en contacto con el suelo y comenzara a destruir todo a su paso, reportó ABC News. Su impacto fue breve, pero lo suficientemente intenso como para transformar completamente zonas habitadas del condado.

La magnitud de los daños ha llevado a las autoridades a iniciar un proceso de evaluación estructural, con especial atención en las áreas donde las edificaciones resultaron completamente arrasadas, según informes de medios locales.

Daños severos pero sin víctimas en el condado de Harris

A pesar del enorme nivel de destrucción, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales ni heridos graves, algo que consideraron “afortunado” dadas las circunstancias. Brian Murray, portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias, explicó que los equipos de rescate revisaron los sectores más afectados para asegurarse de que nadie hubiera quedado atrapado.

El alguacil del condado, Mark Herman, calificó el evento como un “episodio de clima severo con daños generalizados”, destacando la rapidez con la que las condiciones meteorológicas se intensificaron. La prioridad de los equipos de emergencia fue revisar vivienda por vivienda en las zonas más devastadas para descartar cualquier situación de riesgo.

Entre las infraestructuras afectadas se encuentra el campus de Servicios de Emergencia del condado, cuyo techo y varias paredes sufrieron daños significativos. Algunos empleados se encontraban en el interior cuando el tornado impactó, aunque todos lograron ponerse a salvo sin incidentes graves.

El avance del tornado obligó también a cerrar temporalmente caminos y accesos debido a la caída de tendidos eléctricos y árboles que quedaron atravesados en las vías principales del condado.

Un tornado generado por la mezcla de aire cálido y un frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional en Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) confirmó que el fenómeno que azotó Texas fue un tornado aún sin clasificar en intensidad. Según los meteorólogos, la mezcla de temperaturas cálidas con la llegada de un frente frío generó un ambiente altamente inestable que favoreció la formación del vórtice.

Las tormentas severas que comenzaron a desarrollarse desde la tarde del lunes en el área metropolitana de Houston fueron el detonante de este evento extremo. La combinación de humedad, calor y viento en altura creó el escenario perfecto para que el sistema rotara y descendiera hasta tocar tierra.

Esta interacción atmosférica es común en la región durante temporadas de cambios bruscos de temperatura, pero en este caso produjo un fenómeno mucho más intenso de lo habitual. Las autoridades meteorológicas continúan analizando la trayectoria para determinar su categoría y la fuerza máxima que alcanzó.