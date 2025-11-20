Black Friday 2025: PlayStation revela sus ofertas en Amazon y otros sitios

Sony inicia el Black Friday 2025 con una de sus campañas más agresivas del año: un descuento general de $100 dólares en toda la familia de consolas PlayStation 5, incluyendo la PS5 Pro, con precios que estarán disponibles desde el 21 de noviembre, es decir, una semana antes del Viernes Negro.

Con esta rebaja, la PS5 Digital Edition se ubicará en $399 dólares, la PS5 estándar en $449 y la PS5 Pro en $649 dólares, convirtiéndose en algunas de las ofertas más llamativas del evento.

Para quienes han estado esperando el momento ideal para renovar su consola o entrar por primera vez al ecosistema PlayStation , esta es una oportunidad difícil de ignorar.

La PS5 sigue siendo la consola más cotizada

La consola insignia de Sony continúa siendo uno de los sistemas más populares a nivel mundial. Como recuerda Engadget , tanto la PS5 estándar como la PS5 Digital Edition ofrecen la potencia del procesador AMD Zen 2 y la GPU RDNA 2, capaces de entregar gráficos nítidos, cargas ultrarrápidas y un rendimiento fluido en juegos de nueva generación.

La principal diferencia entre ambas reside en la unidad de disco: el modelo estándar la incorpora, mientras que la Digital Edition apuesta por un formato completamente digital.

Para los jugadores más exigentes, la PS5 Pro también se suma a las rebajas del Black Friday con una reducción de $100 dólares. El modelo avanzado destaca por su Ray Tracing mejorado, un sistema de refrigeración optimizado y especificaciones superiores que permiten ejecutar títulos demandantes con mayor estabilidad. Ya sea para experiencias cinematográficas en solitario o para juegos competitivos, la línea PS5 se mantiene firme como una de las mejores plataformas actuales.

Todas las consolas cuentan con salida 4K, audio 3D y acceso a PlayStation Plus, el servicio que habilita el modo multijugador online y ofrece una biblioteca rotativa de juegos gratuitos. A esto se suma el mando DualSense, considerado uno de los controladores más innovadores del mercado gracias a sus gatillos adaptativos y retroalimentación háptica, que elevan la inmersión al jugar.

Accesorios PlayStation que estarán en oferta

Además de las consolas, Sony aplica descuentos en varios de sus accesorios estrella. El mando inalámbrico DualSense baja a $60 dólares, mientras que su versión premium, el DualSense Edge, estará disponible por $170.

Otro de los productos estrella del Black Friday será el PlayStation Portal, el dispositivo portátil de juego remoto, que tendrá un precio promocional de $180 dólares.

Las ofertas para el Black Friday 2025 estarán disponibles en Amazon , Walmart y la propia tienda de Sony .

