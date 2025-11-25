Video conmociona en EUA: la reacción de un padre tras la muerte de su hijo de 11 años en Las Vegas

Un niño de 11 años, identificado como Brandon Domínguez Chavarría, perdió la vida en un violento incidente ocurrido en la autopista 215 de Las Vegas , mientras se dirigía a la escuela junto a su padrastro, Valente Ayala . Según la Oficina del Médico Forense del Condado Clark, Brandon recibió un disparo durante una confrontación vehicular que escaló a violencia letal.

La policía de Henderson informó que el presunto agresor, Tyler Matthew Johns, de 22 años , disparó hacia el vehículo de Ayala tras una discusión derivada de intentos de adelantamiento en la vía. Brandon viajaba en el asiento trasero cuando fue impactado, y su padrastro respondió embistiendo el auto de Johns hasta que ambos vehículos se detuvieron. Un testigo alertó a las autoridades, quienes detuvieron a Johns en el lugar.

Las cámaras corporales de la policía registraron el momento posterior al incidente, mostrando a Valente Ayala devastado, gritando: “Mi hijo está muerto”, mientras señalaba su vehículo. Johns, esposado por los agentes, admitió haber disparado y declaró: “Es mi culpa. Ni siquiera sabía que había un niño en el auto”.

El video muestra además a un oficial intentando consolar a Ayala, quien colapsó en el suelo tras el hecho. Estas imágenes han generado conmoción en redes sociales y medios locales.

Avance judicial y cargos contra el presunto agresor

Tras el arresto, Johns enfrenta cargos de asesinato abierto con agravante de arma mortal, además de dos cargos relacionados con armas. El fiscal del Condado Clark, Steve Wolfson, explicó que se evaluó la posibilidad de imputar a Ayala por abuso o negligencia, pero concluyeron que su conducta no alcanzaba el umbral legal para cargos criminales.

La investigación continúa y se ha programado una audiencia preliminar tras el periodo festivo. Las versiones sobre quién inició la confrontación aún varían, y la defensa de Johns asegura que el disparo fue "accidental".

Reggie Rader, jefe de la Policía de Henderson, hizo un llamado a la prudencia al volante, especialmente durante la temporada festiva, y calificó el incidente como un acto sin sentido. La policía instó a la comunidad a reducir la velocidad, mantener la paciencia y mostrar autocontrol, recordando que tragedias como esta son completamente evitables.