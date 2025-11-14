Cena de Acción de Gracias será más cara en 2025 por aumento del precio del pavo

La tradicional cena de Acción de Gracias será más costosa este 2025 para millones de familias en Estados Unidos . El motivo principal es el drástico aumento en el precio del pavo, un producto central de la festividad.

De acuerdo con la Facultad de Agricultura de la Universidad de Purdue , los precios mayoristas del pavo se han disparado un 75% desde octubre del año pasado, pasando de $0.94 a $1.71 dólares por libra.

Este incremento anticipa que el costo minorista promedio alcance los $2.05 dólares por libra para noviembre, lo que significa que un pavo típico de 15 libras podría costar alrededor de 31 dólares, un 25% más que en 2024.

La gripe aviar golpea Acción de Gracias

El fuerte aumento tiene una causa clara: Los brotes de gripe aviar altamente patógena que siguen afectando a las granjas estadounidenses.

Este virus, detectado por primera vez en febrero de 2022, ha devastado la producción avícola y continúa reduciendo la cantidad de pavos criados en el país, como cuenta The Sun.

Según la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, la población de pavos se encuentra en su punto más bajo en casi cuatro décadas, presionando toda la cadena de suministro. El fenómeno recuerda a la crisis de los precios récord de los huevos provocada por el mismo virus en años anteriores.

Estrategias para ahorrar en el supermercado

A pesar del alza general, los analistas subrayan que aún hay margen para el ahorro. Las diferencias entre minoristas pueden ser significativas: Walmart, por ejemplo, vende pavos enteros a $0.98 dólares por libra, menos de la mitad del promedio estimado por Purdue.

“Los consumidores que tengan tiempo para comparar precios podrían encontrar ahorros sustanciales esta temporada”, señalaron los expertos. La razón, explican, está en el momento en que cada tienda realiza sus pedidos de pavo: quienes los aseguraron con anticipación lograron precios más bajos en el mercado mayorista, mientras que los que dependen del mercado spot están pagando mucho más.

El Dr. Michael Swanson, economista agrícola jefe del Instituto Agroalimentario de Wells Fargo, advirtió que los consumidores podrían pagar hasta $20 dólares adicionales por un pavo de 16 libras si lo compran en un supermercado que lo adquirió tarde. “Este año, el lugar donde compre podría marcar una gran diferencia”, afirmó a CNBC.

Alternativas al pavo tradicional

Frente a los precios récord, algunos estadounidenses y residentes optarán por platos principales alternativos. Opciones como el pollo asado, las gallinas de Cornualles o el jamón precocido resultan más pequeñas y accesibles.

También se destacan el lomo de cerdo, las calabazas rellenas o los asados vegetarianos, que ofrecen una alternativa económica sin perder el espíritu festivo.

Para no perder clientela, grandes cadenas están lanzando promociones especiales. Walmart, por ejemplo, ofrece un paquete de comida por $56 dólares que incluye un pavo de 16 libras y guarniciones para 10 personas.

Shoprite y Foodtown, por su parte, regalan un pavo de marca propia a quienes gasten $400 dólares antes del Día de Acción de Gracias .

