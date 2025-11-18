¿Qué es Cloudflare y por qué su caída afectó a ChatGPT y a tantos sitios y aplicaciones?

La mañana de este martes 18 de noviembre, millones de usuarios alrededor del mundo se encontraron con un Internet casi paralizado. Sitios como X, ChatGPT, Spotify, Letterboxd, Downdetector e incluso servicios de transporte y entretenimiento dejaron de cargar o mostraron mensajes de error. La causa: una caída generalizada de Cloudflare , uno de los pilares silenciosos pero fundamentales de la red global.

It is resolved. — Dane Knecht 🦭 (@dok2001) November 18, 2025

Para entender qué ocurrió, comencemos por lo esencial: ¿Qué es Cloudfare?

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare es uno de los centros neurálgicos de Internet: ofrece protección contra ataques DDoS, computación en el borde (Edge Computing), sistemas de seguridad, optimización de velocidad y servicios de distribución de contenido. En pocas palabras, ayuda a que los sitios web del mundo se mantengan seguros, rápidos y estables, aún en momentos de alto tráfico o ataques cibernéticos.

Entre sus millones de clientes hay empresas Fortune 500, proveedores de servicios de Internet y prácticamente toda clase de plataformas digitales, entre ellas OpenAI , la casa matriz de ChatGPT. Por eso, cuando Cloudflare tiene problemas, gran parte de la red global se resiente.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la propia compañía , el incidente provocó "errores 500 generalizados", afectando no solo a páginas web, sino también al panel de control y a la API interna de Cloudflare. Esto derivó en fallas simultáneas en servicios que dependen de su infraestructura, como protección DDoS, filtrado de tráfico y entrega de contenido.

Usuarios de distintos países reportaron mensajes como “Desbloquee challenges.cloudflare.com para continuar” o advertencias de “error interno del servidor en la red de Cloudflare”, al intentar acceder a plataformas tan básicas como redes sociales, apps de transporte, servicios de música o herramientas informativas.

¿Se conoce la causa de la interrupción? La respuesta de la compañía

La interrupción comenzó alrededor de las 6:20 am, hora del Este (ET) de los Estados Unidos, cuando la compañía detectó un “pico de tráfico inusual”, según explicó la vocera Jackie Dutton a The Verge . Ese repunte provocó que “parte del tráfico que pasa por la red experimentara errores”, aunque por ahora no se conoce la causa del incremento anómalo.

A las 7:00 am (ET), Cloudflare confirmó que estaba investigando el alcance del incidente. Dos horas más tarde, hacia las 9:50 am, informó que la situación había sido resuelta, aunque seguirían analizando el origen para evitar que se repita.

El CTO de la compañía, Dane Knecht, publicó un mensaje en X ofreciendo disculpas públicas: "No andaré con rodeos. Hoy temprano les fallamos a nuestros clientes y a Internet en general… Me disculpo por el impacto que causamos".

"En resumen, un fallo latente en un servicio que sustenta nuestra capacidad de mitigación de bots comenzó a fallar tras un cambio de configuración rutinario. Esto provocó una degradación generalizada de nuestra red y otros servicios. No se trató de un ataque".

Knecht agregó: "Ya estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir, pero sé que hoy causó verdaderos inconvenientes. La confianza que nuestros clientes depositan en nosotros es lo que más valoramos y haremos todo lo posible para recuperarla".

I won’t mince words: earlier today we failed our customers and the broader Internet when a problem in @Cloudflare network impacted large amounts of traffic that rely on us. The sites, businesses, and organizations that rely on Cloudflare depend on us being available and I… — Dane Knecht 🦭 (@dok2001) November 18, 2025

Plataformas de IA, herramientas de diseño y hasta videojuegos afectados

La caída afectó no solo a servicios como ChatGPT , sino también a compañías de transporte como NJ Transit, plataformas de empleo como Indeed, apps de citas como Grindr, herramientas de diseño como Canva y hasta videojuegos como League of Legends. Incluso medios como Axios, Politico y The Information quedaron temporalmente fuera de línea.

El episodio de Cloudfare se suma a otras fallas recientes en gigantes de infraestructura digital, como Amazon Web Services y Microsoft Azure, que dejaron caídos a Alexa, Snapchat, Xbox y Fortnite en semanas anteriores, hechos que confirman que el Internet depende enormemente de empresas clave.

