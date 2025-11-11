¿Por qué no debes cargar tu iPhone al 100% y cómo evitarlo?

Muchos usuarios tienen la costumbre de dejar el teléfono cargando toda la noche para empezar el día con la batería al máximo. Sin embargo, esta práctica, tan común como conveniente para los usuarios de iPhone , podría afectar la vida útil de tu batería a largo plazo.

De acuerdo con Chao-Yang Wang, director del Centro de Motores Electroquímicos de la Universidad Estatal de Pensilvania , cargar un dispositivo al 100% con frecuencia acelera su degradación química.

El experto, citado en HuffSpot , señala que, con el tiempo, “una batería se degrada más rápido si se carga completamente que si se mantiene en niveles de carga ligeramente inferiores”.

Según Wang, cargar el teléfono al 100% todos los días puede deteriorar la batería entre un 10% y un 15% más rápido en comparación con quienes la cargan solo hasta el 90%. Aunque el impacto no es inmediato, sí puede notarse a lo largo de los años.

Los expertos aclaran que no hay razón para alarmarse: las baterías modernas son resistentes y duraderas, y suelen sobrevivir a otros componentes del teléfono, como la pantalla o la cámara.

¿Cuándo conviene cargar tu iPhone al 100%?

Cargarlo al máximo no es perjudicial en sí mismo, sino hacerlo de forma constante. Todo depende del uso. Si te espera un día largo de trabajo o viaje, tener la batería al 100% es lo más conveniente. Pero si estarás en casa o con acceso a un cargador, mantenerla entre el 85% y el 90% ayudará a prolongar su rendimiento.

Por otro lado, dejar que la batería se descargue completamente con frecuencia también puede dañarla. Se recomienda conectarla cuando llegue al 20%, evitando que se quede sin energía por completo.

El rango ideal de carga está entre el 20% y el 80%, considerado el punto óptimo para preservar la capacidad de la batería.

Cuidado con el calor y los cargadores rápidos

Otro factor que influye en la salud de la batería son las temperaturas extremas. Wang advierte que el calor y el frío excesivos pueden causar más daño que la carga al 100%.

Los teléfonos modernos suelen mostrar alertas de “demasiado caliente para cargar”, una señal clara de que el dispositivo necesita enfriarse. Mantenerlo en ambientes de temperatura moderada es clave para evitar daños irreversibles.

Cómo comprobar el estado de tu batería

Si te preocupa el estado de tu batería de iPhone, puedes verificarlo directamente en los ajustes del dispositivo o acudir a un servicio técnico autorizado, como Apple o Samsung . Si la capacidad está por debajo del 80%, los expertos recomiendan reemplazarla.

