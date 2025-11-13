OpenAI lanza ChatGPT 5.1: Mejora la velocidad, la personalización y ofrece un tono más cálido
La nueva versión de ChatGPT de OpenAI llega con mejoras significativas en velocidad, personalización, tono y dos variantes del modelo de la IA GPT 5.1.
OpenAI ha presentado oficialmente ChatGPT 5.1, una actualización que redefine la interacción con la inteligencia artificial (IA). Tan solo tres meses después del lanzamiento de GPT-5, la compañía introduce dos variantes: GPT-5.1 Instant y GPT-5.1 Thinking, diseñadas para ofrecer una experiencia más rápida, fluida y personalizada.
GPT-5.1 Thinking now more effectively adjusts its thinking time based on the question, spending more time on complex problems, less on simple ones.— OpenAI (@OpenAI) November 12, 2025
Responses are clearer with less jargon. pic.twitter.com/oCUrEPKkpE
La actualización busca hacer que ChatGPT sea más humano, con un tono más cálido y respuestas que se adaptan mejor a la intención del usuario. Según OpenAI , el modelo “Instantáneo” es “más cálido, más inteligente y mejor para seguir instrucciones”, mientras que la versión “Pensar” ofrece razonamiento más profundo y claridad en problemas complejos.
Por el momento, los usuarios serán asignados automáticamente a la variante más adecuada según su solicitud, aunque OpenAI planea habilitar la selección manual en el futuro.
Ocho personalidades y un toque más humano
El despliegue de ChatGPT 5.1 comenzó con los suscriptores de pago (Pro, Plus y Business), aunque OpenAI confirmó que llegará próximamente a los usuarios gratuitos. Mientras tanto, GPT-5 seguirá disponible para los planes de pago durante los próximos tres meses, lo que permitirá una transición progresiva hacia el nuevo modelo.
Una de las novedades más llamativas de GPT-5.1 es la incorporación de ocho nuevas personalidades predefinidas, que permiten adaptar el estilo de conversación a las necesidades de cada usuario: Predeterminado, profesional, amistoso, sincero, original, eficiente, empollón y cínico.
OpenAI también ha trabajado en ajustes intuitivos que modifican el tono, el estilo e incluso el uso de emojis, acercando las respuestas del chatbot a un estilo más natural y expresivo.
Por qué GPT-5.1 importa más de lo que parece
Los cambios no son meramente técnicos. Como explica Digital Trends , para quienes utilizan ChatGPT de forma habitual, la diferencia de tono es inmediata: las conversaciones se sienten más cercanas y menos robóticas. Además, la mejora en el seguimiento de instrucciones y la mayor velocidad de respuesta en la versión Instant se traducen en más productividad y menos fricción.
En la práctica, los usuarios ahora cuentan con dos opciones potentes: una pensada para respuestas ágiles y conversacionales, y otra para razonamientos extensos y detallados. Esta dualidad amplía el rango de uso, tanto para tareas profesionales y académicas como para simples charlas cotidianas.
Para probar las nuevas funciones, los usuarios deben revisar si en el menú aparece GPT-5.1 Instantáneo o GPT-5.1 Pensando. Quienes dispongan de un plan de pago ya pueden experimentar con los ajustes de personalidad, eligiendo el tono que mejor se adapte a su estilo.
