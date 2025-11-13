Trump admitió la necesidad de contratar mano de obra migrante en EUA: lo que implica esta declaración

El presidente Donald Trump defendió públicamente la contratación de mano de obra migrante calificada a través del programa de visas H-1B, afirmando que su país necesita talento extranjero para mantener la competitividad en áreas estratégicas.

Durante una entrevista con Laura Ingraham en Fox News , el mandatario sostuvo que la llegada de trabajadores especializados es “fundamental para atraer talento” y fortalecer industrias tecnológicas y de defensa.

Trump puntualizó que, en ocasiones, la mano de obra nacional no dispone de las capacidades necesarias para ciertos trabajos técnicos o científicos, por lo que recurrir a profesionales extranjeros resulta esencial. “No puedes sacar a la gente de la cola del paro y decirles que fabriquen misiles”, dijo, defendiendo su posición frente a quienes consideran que estas visas afectan el empleo estadounidense.

Críticas dentro del Partido Republicano por las declaraciones

Las palabras de Donald Trump provocaron reacciones encontradas dentro del Partido Republicano , especialmente entre figuras vinculadas al movimiento Make America Great Again (MAGA), que han sido históricamente escépticas frente a la contratación de trabajadores extranjeros o migrantes.

El exasesor presidencial Steve Bannon calificó en septiembre el programa de visas H-1B como una “estafa” que, según él, favorece a las corporaciones tecnológicas y perjudica a los trabajadores estadounidenses.

Bannon: The H-1B's Are A Total And Complete Scam, Not Kind Of A Scam, Not A Partial Scam, Not A Semi Scam. It Is A 100% Total Scam. pic.twitter.com/eigElM7GT8 — Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) September 20, 2025

Otros legisladores conservadores argumentaron que la postura del presidente podría debilitar el mensaje de protección laboral que ha caracterizado la agenda económica de Trump.

Qué son las visas H-1B

Las visas H-1B permiten a las empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros especializados por hasta seis años, en sectores como la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Cada año se emiten aproximadamente 85,000 permisos, de acuerdo con datos del gobierno.

La Casa Blanca recordó que, en septiembre, la administración de Trump propuso una tarifa anual de 100,000 dólares para las compañías que soliciten una visa H-1B, como medida para evitar abusos y limitar su uso a trabajadores verdaderamente calificados.

Además, el Departamento de Trabajo puso en marcha el Proyecto Cortafuegos, un mecanismo de supervisión diseñado para garantizar que el programa no sea utilizado para sustituir a empleados estadounidenses.

“La administración Trump está protegiendo a los trabajadores locales al reforzar la rendición de cuentas en el proceso H-1B, asegurando que se use para atraer solo al talento más calificado”, indicó Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado difundido por Fox News Digital.