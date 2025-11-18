Esta es la ciudad más asequible para comprar una casa en Estados Unidos

En un escenario nacional marcado por altas tasas hipotecarias, precios históricos y una demanda contenida, una ciudad del oeste de Pensilvania emerge como una excepción. Pittsburgh fue identificada por economistas de Realtor.com como la ciudad más asequible de Estados Unidos para adquirir una vivienda, un ránking que revitaliza el interés por este mercado inmobiliario tradicionalmente estable.

De acuerdo con un informe reciente compartido en Fox Business , el precio medio de venta en octubre se ubicó en $250.000 dólares, cifra que la sitúa más de $150.000 dólares por debajo del promedio nacional.

Atractivo para compradores primerizos

Esta brecha convierte a Pittsburgh en un polo atractivo para compradores primerizos y familias que buscan una alternativa viable dentro del complejo panorama inmobiliario actual. Según explicó Hannah Jones, analista sénior de Realtor.com, este valor consolida a la ciudad como el mercado grande con los precios más bajos del país.

La "capital del acero", como se le conoce a Pittsburgh, ya había captado la atención en verano, cuando se reveló que era la única área metropolitana importante donde comprar vivienda resultaba más barato que pagar alquiler, un dato que sorprendió incluso a los analistas más optimistas.

Además, entre las 50 áreas metropolitanas más grandes de EUA , Pittsburgh destacó como una de las tres únicas consideradas asequibles para contribuyentes de ingresos medios bajo la regla del 30%, que recomienda no destinar más de ese porcentaje del ingreso previo a impuestos a los gastos de vivienda.

En mayo, el costo típico de una vivienda en la ciudad se situaba en $249.900 dólares, lo que exigía apenas el 27.4% del ingreso medio para financiarla, asumiendo un pago inicial del 20% y una hipoteca fija a 30 años. Un escenario difícil de encontrar en otros mercados del país.

Tendencia ascendente moderada para comprar casa

Los datos más recientes muestran que Pittsburgh, compuesta por 90 barrios con identidades diversas, mantiene una tendencia ascendente moderada. En septiembre de 2025, el precio medio de venta alcanzó los $269.000 dólares, un incremento del 3.5% interanual, mientras que el precio medio cerró en $271.000. Pese a estas alzas, la ciudad sigue destacándose como una opción accesible en comparación con el resto del país.

Este fenómeno adquiere mayor relevancia considerando que, durante casi dos años, las tasas hipotecarias en EUA se han mantenido cerca de sus niveles más altos en más de dos décadas. Esta realidad ha elevado las barreras de entrada al mercado, frenado a muchos compradores y alejado el sueño americano de tener una casa propia. Sin embargo, Pittsburgh parece ofrecer un respiro en medio de la crisis de asequibilidad.

