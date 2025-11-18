Pronostico de nieve en EUA: dónde caerán las mayores nevadas de este invierno

El invierno avanza con fuerza en Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene activas varias alertas de tormenta de nieve que podrían extenderse hasta este miércoles.

Diversos estados se preparan para acumulaciones significativas, carreteras peligrosas y visibilidad reducida, mientras los meteorólogos advierten que el clima será especialmente severo en algunas regiones del oeste y el medio oeste del país con pronostico de que caigan hasta 50 centímetros de nieve.

El reporte citado por Newsweek indica que varias zonas podrían registrar hasta 20 pulgadas de nieve, un escenario que ya está generando preocupación entre residentes, conductores y autoridades locales. A ello se suman los fuertes vientos asociados a la tormenta, que aumentan el riesgo de accidentes y complican los desplazamientos.

Mientras tanto, el país vive un final de año marcado por condiciones invernales irregulares, impulsadas por los patrones climáticos de La Niña, que han contribuido a un ambiente más frío y húmedo en amplias zonas del territorio. Con la posibilidad de más tormentas en las próximas semanas, los expertos piden mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar viajes innecesarios.

¿Qué estados enfrentan las nevadas más intensas?

A inicios de la semana, las áreas más afectadas incluían Alaska, las montañas Elkhead y Park Range en Colorado, partes del centro de California, así como varias cordilleras de Wyoming, entre ellas Wind River, Gros Ventre, Teton y Salt River.

La región del lago Tahoe, en la frontera de California y Nevada, también registró intensas precipitaciones de nieve.

Sin embargo, el NWS amplió el aviso de clima invernal a más estados, extendiendo el impacto de la tormenta hacia el Medio Oeste, donde se esperan acumulaciones adicionales en Minnesota, el oeste de Wisconsin y zonas orientales de Dakota del Sur. Los meteorólogos anticipan que:

En Minnesota , la lluvia se transformará en nieve intensa, con acumulaciones de hasta 3 pulgadas .

, la lluvia se transformará en nieve intensa, con acumulaciones de hasta . En Wisconsin , se pronostican entre 1 y 4 pulgadas , con un cambio gradual de lluvia a nieve húmeda.

, se pronostican entre , con un cambio gradual de lluvia a nieve húmeda. En Dakota del Sur, también se prevén entre 1 y 4 pulgadas, afectando principalmente áreas orientales del estado.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener velocidades bajas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar circular en áreas con hielo o baja visibilidad. El riesgo de carreteras resbaladizas será elevado durante toda la duración del aviso invernal.