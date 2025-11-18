La edad de jubilación completa del Seguro Social de EUA se incrementará en 2026

La edad de jubilación completa del Seguro Social en Estados Unidos alcanzará un nuevo hito en 2026, un cambio que afecta directamente a las personas nacidas en 1960 o después.

Esta edad, conocida como FRA (por sus siglas en inglés), determina cuándo un trabajador puede acceder al 100% de sus beneficios acumulados. Aunque es posible solicitar pagos a partir de los 62 años, hacerlo implica una reducción permanente de aproximadamente 30%, como explica CBS .

El incremento de la edad de jubilación completa desde 1983

Este ajuste forma parte de la reforma aprobada por el Congreso en 1983 , diseñada para fortalecer las finanzas del programa. Antes de esa ley, los ciudadanos de EUA podían jubilarse plenamente a los 65 años, pero el plan estableció un incremento gradual que culmina en 2026.

Desde 2021, la FRA ha subido dos meses por año, ubicándose actualmente en 66 años y 10 meses para quienes nacieron en 1959. El próximo año se dará el paso final: la edad plena llegará oficialmente a los 67 años para todos los nacidos en 1960 o después.

Tendrán que esperar los nacidos desde 1960

Con este cambio, quienes cumplen 67 en 2027 serán los primeros en sentir el impacto. Es decir, los nacidos en 1960 deberán esperar hasta ese año para recibir sus beneficios completos. Este aumento afectará primero a los baby boomers más jóvenes (1960–1964) y luego a la Generación X (1965–1980).

El ajuste llega en un momento en que muchos estadounidenses no se sienten preparados para la jubilación: solo 4 de cada 10 creen poder mantener su estilo de vida actual al retirarse, según datos de Vanguard .

Expertos advierten que este incremento funciona como un recorte efectivo en los beneficios de por vida para estas generaciones. Max Richtman, director del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare, dijo a CBS que aunque el cambio estaba previsto desde hace más de cuatro décadas, eso no significa que los trabajadores hayan podido ahorrar más, especialmente frente al estancamiento salarial, el aumento del costo de las viviendas, la matrícula universitaria y otros gastos esenciales.

A esto se suma una brecha entre las expectativas y la realidad: muchos estadounidenses planifican retirarse a los 65 años, pero la edad promedio real de jubilación es 62. Cerca de 6 de cada 10 jubilados abandonaron el mercado laboral antes de tiempo, frecuentemente por problemas de salud o pérdida de empleo, de acuerdo con el Centro Transamérica.

Esta diferencia podría explicar por qué 44% de los estadounidenses planea solicitar el Seguro Social antes de su edad plena, aún sabiendo que recibirán pagos más bajos. Incluso, 9 de cada 10 trabajadores dicen que no esperarán hasta los 70 años, pese a que hacerlo aumenta en 24% sus beneficios.

