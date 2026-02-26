Notas
Sobornos, gasolina y tragamonedas: El búnker de Tapalpa que dejó al descubierto las finanzas de 'El Mencho'
El hallazgo de libros contables en Jalisco detalla el financiamiento del CJNG: ventas de droga, máquinas tragamonedas y una red de corrupción policial.
Desapareció familia completa en Puerto Vallarta el mismo día del operativo contra 'El Mencho' en Jalisco
Padres e hijos perdieron contacto durante el operativo federal del 22 de febrero; autoridades de Jalisco activan búsqueda urgente para localizarlos.
FGR confirma que familiares de 'El Mencho' reclamaron el cuerpo del líder del CJNG
Abogados de la familia de Nemesio Oseguera Cervantes buscan recuperar sus restos mortales; FGR explica los protocolos que faltan por agotar mediante un comunicado.
Hallan altar religioso de 'El Mencho' en Tapalpa: Estos son los santos a los que rezaba el líder del CJNG
¿Buscaba protección divina? Una hoja fechada en 2026 y varias imágenes católicas revelan las creencias que acompañaron al líder del CJNG hasta el final.
FGR acusó Andrés "N" y Genaro "N", presuntos escoltas de 'El Mencho', de portación de armas; se quedarán en el Altiplano
En un vehículo tipo Rino y custodiados por fuerzas federales, Andrés “N” y Genaro “N” ingresaron al penal de máxima seguridad antes del amanecer.
Fosa común o resguardo federal: El destino legal de los restos de 'El Mencho' si no es reclamado
¿Sabías que los restos de un criminal podrían terminar en una universidad? Te detallamos los escenarios legales que contempla la normativa en México.
Así es la exclusiva zona de cabañas en Tapalpa, Jalisco, lugar donde cayó 'El Mencho'
No es el primer golpe en la zona: en este mismo corredor serrano fue capturado “El 85" en 2012; conoce los detalles de la operación en el Rancho ‘El Pinto’.
Influencer María Julissa niega vínculo con 'El Mencho' tras informe de las autoridades sobre su abatimiento
Tras la captura del líder criminal, circularon supuestas fotos que señalaban a la influencer sonorense como su pareja; ella desmiente todo y denuncia montajes.
23 reos se escaparon del penal de Puerto Vallarta durante un motín tras asesinato de "El Mencho"
Además de la fuga de 23 criminales, un custodio murió al interior del penal de Puerto Vallarta, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco
De la permisividad al choque frontal: El Mencho como símbolo del viraje en seguridad
Sergio Sarmiento retoma la historia de El Mencho para subrayar lo que —a su juicio— fue una etapa de tolerancia que permitió el crecimiento de cárteles y capos. Reconoce el giro del gobierno actual, pero advierte: cortar una cabeza no desmantela la hidra.
Videos
Trasladan a presuntos escoltas de 'El Mencho' al Altiplano
Escoltas de El Mencho fueron trasladados al penal del Altiplano tras ser imputados por delincuencia organizada por la FGR.
Historial de los crímenes del CJNG
El CJNG surgió tras la muerte de Ignacio Coronel y la ruptura del Cártel del Milenio; bajo El Mencho se consolidó como grupo violento.
Medicamentos, santos y salmos: Así era la guarida donde vivió sus últimos momentos 'El Mencho' en Tapalpa, Jalisco
Autoridades confirmaron la muerte de ‘El Mencho’ tras operativo en cabañas de Tapalpa; hubo enfrentamiento y bloqueos posteriores.
'El Mencho' cayó tras reunirse con una pareja sentimental
La muerte de El Mencho en Jalisco expuso a su círculo cercano; Sedena señala que una pareja fue clave para ubicar al líder del CJNG.
EUA proporcionó inteligencia para la captura de "El Mencho"
EUA aportó inteligencia clave al operativo mexicano que abatió a ‘El Mencho’ en Jalisco; su muerte desató violencia y refuerzos federales.
García Harfuch reconoció trabajo de las Fuerzas Armadas tras abatir a "El Mencho"
Harfuch reconoció a Sedena tras operativo en Jalisco donde abatieron a ‘El Mencho’ y seis más; aseguraron armas y hubo apoyo de EUA.
Confirman la muerte de El Mencho, durante operativo en Tapalpa, en Jalisco
La Sedena confirmó que llevó a cabo un operativo en Jalisco que derivó en la detención y muerte del líder del CJNG, este domingo 22 de febrero.