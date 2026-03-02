Los vecinos de ‘El Mencho’ en Zapopan: Personajes del narco sepultados en el panteón Recinto de la Paz

El panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, volvió a colocarse en el centro de la atención tras darse a conocer que sería el lugar donde estarán los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ahora exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo en Tapalpa.

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo fue entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) a sus familiares el pasado sábado y, posteriormente, trasladado a Guadalajara para su velación en la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés.

Días después, los restos habrían sido llevados al Recinto de la Paz, ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

#Jalisco | Entre un fuerte operativo de seguridad y música de banda, así llegó el féretro presuntamente de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a un cementerio en Zapopan.



El traslado ocurrió bajo resguardo de autoridades estatales y federales, con un amplio…

¿Quiénes están enterrados en el panteón Recinto de la Paz en Zapopan?

El Recinto de la Paz es un cementerio privado de estilo jardín, conocido en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además de familias de alto poder adquisitivo, en este lugar descansarían familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, otros estarían en Sinaloa.

Hasta el momento, la información confirmada por autoridades y medios locales señala que ahí fueron sepultados los restos de Oseguera Cervantes; sin embargo, no existe un registro público detallado de todas las personas inhumadas en el lugar, al tratarse de un cementerio privado.

El panteón se distingue por su concepto tipo jardín: amplias áreas verdes, lápidas a ras de suelo y ausencia de grandes mausoleos. Esta uniformidad busca transmitir serenidad y discreción, en contraste con camposantos tradicionales.

De acuerdo a lo visto en las calles de la entidad, el sepelio estuvo marcado por un fuerte despliegue de seguridad. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como corporaciones estatales y municipales resguardaron tanto la funeraria como las inmediaciones del panteón. Incluso se reportaron sobrevuelos de helicópteros y presencia de vehículos blindados.

Durante la velación destacaron arreglos florales ostentosos, algunos con símbolos asociados al CJNG, como un arreglo en forma de gallo y coronas con siglas del grupo criminal.

Varias coronas carecían de cintillos con dedicatoria visible; no obstante, lo que habría sorprendido fue que, aparentemente, habría sido enterrado en un ataúd de oro.

Cientos de personas acudieron al servicio, muchas con el rostro cubierto. Las autoridades limitaron el estacionamiento en la zona para evitar incidentes y posibles confrontaciones.

Acta de defunción de 'El Mencho' da a conocer causa de muerte tras operativo en Tapalpa, Jalisco Ni causas naturales ni enfermedad: el registro oficial de la CDMX confirma que el capo murió por impactos de bala tras un operativo federal en Tapalpa. 01 marzo, 2026

Un panteón privado en zona de alta plusvalía

El Recinto de la Paz se ubica en una zona de crecimiento residencial en Zapopan y es considerado uno de los cementerios privados más conocidos del municipio. Cuenta con accesos amplios, estacionamiento y servicios funerarios integrales.

En fechas como Día de Muertos, el lugar recibe a numerosas familias que colocan ofrendas y flores, convirtiendo el espacio en un punto de reunión comunitario.

