FGR entrega restos de “El Mencho” a sus familiares en funeraria de la CDMX
Tras días en el CFPF, la Fiscalía de la República entregó los restos de Rubén Oceguera alías “El Mencho” a sus familiares en la CDMX; esto se sabe.
A una semana del abatimiento de Rubén Nemesio Oceguera Cervantes alías “El Mencho”, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya fueron entregados a sus familiares.
#FGRInforma pic.twitter.com/0VseJfYVjK— FGR México (@FGRMexico) February 28, 2026
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Información en desarrollo.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.