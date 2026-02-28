FGR entrega restos de “El Mencho” a sus familiares en funeraria de la CDMX

A una semana del abatimiento de Rubén Nemesio Oceguera Cervantes alías “El Mencho”, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya fueron entregados a sus familiares.

Información en desarrollo.

