Breaking News

Tras advertencias de Trump, EUA inicia ataque a Irán "las bombas caerán por todas partes"

FGR entrega restos de “El Mencho” a sus familiares en funeraria de la CDMX

Tras días en el CFPF, la Fiscalía de la República entregó los restos de Rubén Oceguera alías “El Mencho” a sus familiares en la CDMX; esto se sabe.

Entregan restos de El Mencho
Entregan restos de El Mencho a sus familiares|Especial
Notas,
Seguridad

Escrito por: Yael Toribio

A una semana del abatimiento de Rubén Nemesio Oceguera Cervantes alías “El Mencho”, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya fueron entregados a sus familiares.

Información en desarrollo.

