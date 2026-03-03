Sepultan a “El Mencho” con un despliegue de seguridad

Autoridades federales desplegaron un operativo extraordinario ante reportes del velorio, traslado y entierro de los restos de Nemesio Oseguera.

De acuerdo con la prensa local, el velorio se realizó en una funeraria de la zona metropolitana de Guadalajara bajo estrictas medidas de seguridad.

En redes sociales se difundieron imágenes del féretro dorado que resguardaba los restos del exlíder criminal y el traslado al cementerio Jardines Recinto de la Paz en Zapopan.

