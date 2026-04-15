Del "Señor de los Gallos" a "mejor padre": los secretos que revela la tumba de "El Mencho" en Jalisco

Del "Señor de los Gallos" a "mejor padre": los secretos que revela la tumba de "El Mencho" en Jalisco | Captura de pantalla | X

Entre flores renovadas, mármol, mensajes familiares y versiones encontradas sobre su vigilancia, la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se ha vuelto un lugar de interés en un panteón de Zapopan, Jalisco, donde permanecen sus restos desde febrero pasado.

A poco más de dos meses de su muerte —ocurrida el 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa—, el sitio presenta cambios visibles: una lápida de mármol negro ya instalada, arreglos florales recientes y elementos simbólicos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

⚠️ ¿Quién tomará el control? 💥 Juan Carlos Valencia, ciudadano estadounidense e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", podría convertirse en el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/PxLac3ISjB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 20, 2026

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¿Qué dice el epitafio de “El Mencho” donde cita a Emiliano Zapata?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el contenido del epitafio. En la lápida aparece el nombre completo de Oseguera Cervantes, junto con los años 1966-2026, además de un mensaje que lo describe como una figura cercana y ejemplar dentro de su familia.

El texto incluye frases como: “Fuiste un gran hombre, el mejor padre, esposo, abuelo y hermano”, así como agradecimientos por haber sido “guía” y “héroe”. La dedicatoria concluye con un mensaje de afecto: “Te amamos, siempre estarás en nuestros corazones”.

A esto se suma una frase atribuida a Emiliano Zapata: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.

La lápida también incluye una imagen del presunto líder criminal del Cártel Jalisco abrazando un gallo, referencia directa a uno de sus apodos: “El Señor de los Gallos”.

Así luce la tumba de Oseguera Cervantes

Destacan coronas de rosas blancas y rojas —una de ellas con forma de gallo—, así como un arreglo en forma de corazón colocado junto a la lápida.

El espacio, cubierto por una carpa blanca, ha comenzado a atraer la atención de curiosos, convirtiéndose en un punto de interés dentro del panteón privado.

¿Hay halcones en la tumba de “El Mencho”?

No obstante, uno de los aspectos que más inquietud ha generado es la posible vigilancia en la zona. Aunque autoridades han señalado que no existe monitoreo por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, testimonios de medios locales sugieren lo contrario.

Personas han advertido sobre la presencia de individuos atentos a los movimientos de quienes se acercan a la última morada de Oseguera; no obstante, sigue sin una confirmación oficial.

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