“Se le conminó a entregarse": Defensa aseguró que el plan era capturar vivo a ‘El Mencho’, pero Oseguera abrió fuego

Durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo en Palacio Nacional, autoridades federales explicaron los detalles del operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ahora exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que los elementos del Ejército actuaron conforme a la ley luego de ser agredidos durante el operativo realizado el 22 de febrero en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la prioridad de la operación era capturar con vida al líder criminal; sin embargo, la situación cambió cuando "el objetivo abrió fuego contra los militares" que intentaban detenerlo.

¿Qué ocurrió en el operativo para capturar a 'El Mencho' en Jalisco?

El general Trevilla explicó que la intervención militar se desarrolló en dos fases dentro del municipio de Tapalpa, en Jalisco:



La primera ocurrió en una zona de cabañas se registró un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de un oficial y un elemento de tropa del Ejército.

que dejó como saldo la muerte de un oficial y un elemento de tropa del Ejército. Posteriormente, el operativo continuó en una zona boscosa donde se encontraba el líder del CJNG acompañado de escoltas.

Según la versión oficial, los militares lograron rodear al grupo y le ordenaron entregarse; no obstante, el líder criminal respondió disparando contra los elementos de seguridad.

“Se le conminó a entregarse, él hizo fuego. Fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, tuvo que hacer uso de su armamento”, explicó el titular de la Sedena.

El enfrentamiento derivó en que El Mencho resultara herido. Personal de sanidad militar brindó primeros auxilios tanto a los elementos castrenses lesionados como a los presuntos agresores, quienes posteriormente fueron trasladados en helicóptero.

Sepultan a “El Mencho” con un despliegue de seguridad

Uso de la fuerza en operativos del Ejército

El general Trevilla subrayó que todas las operaciones militares se rigen por órdenes específicas que obligan al personal a actuar conforme a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

Esta normativa establece que los militares no pueden emplear armamento de manera indiscriminada y únicamente pueden hacerlo cuando su vida o la de sus compañeros se encuentre en riesgo.

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la necropsia de ley y los peritajes correspondientes. Toda la información generada durante el operativo fue entregada a la autoridad ministerial para integrar la investigación.

Gobierno de México respalda actuación del Ejército

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente el actuar de las Fuerzas Armadas al señalar que los soldados respondieron a una agresión directa.

“Los elementos del Ejército fueron agredidos y respondieron de acuerdo con la ley”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre por qué el operativo no concluyó con la captura con vida del líder del CJNG.

De acuerdo con las autoridades federales, la captura con vida era el objetivo principal; sin embargo, debido al alto nivel de armamento con el que contaba el grupo criminal y la resistencia armada durante el operativo, el desenlace terminó en un enfrentamiento que dejó víctimas entre los elementos militares.

