Acta de defunción de ‘El Mencho’ da a conocer causa de muerte tras operativo en Tapalpa, Jalisco

La muerte Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quedó oficialmente asentada en el acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México (CDMX)

El documento, revisado por adn Noticias, confirma que falleció por múltiples impactos de arma de fuego durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

Esta es el acta que aparece en el portal oficial del Gobierno de México y que adn Noticias revisó|RENAPO/SEGOB

Nombre oficial de 'El Mencho'

Sin embargo, un elemento que ha llamado la atención es que, de acuerdo con datos oficiales del gobierno federal, el capo no se llamaba Nemesio, sino Rubén Oseguera Cervantes, nombre que aparece en registros administrativos y bases de datos institucionales.

La discrepancia revive cuestionamientos sobre la identidad legal con la que operó durante años uno de los hombres más buscados del país, es por eso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siempre se dirigió a él como Rubén "N".

¿Cuál fue la causa de muerte de ‘El Mencho’ tras el operativo en Tapalpa?

El acta establece que la muerte ocurrió el 22 de febrero de 2026 a las 10:30 horas en Tapalpa, como resultado de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego que provocaron traumatismos torácicos, abdominales y en extremidades inferiores.

La carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026 fue integrada por la Fiscalía General de la República (FGR).

EUA proporcionó inteligencia para la captura de “El Mencho”

Autopsia y análisis del cuerpo en CDMX

El cadáver permaneció varios días en instalaciones de la Fiscalía en Ciudad de México. El 28 de febrero, la institución informó que realizó pruebas genéticas para confirmar los lazos consanguíneos entre el fallecido y las personas que reclamaron el cuerpo.

Una vez concluidos los peritajes, los restos fueron entregados a sus familiares para su inhumación el pasado sábado 28 de febrero.

Entrega del cuerpo y reacciones tras la muerte del líder del CJNG

La FGR detalló que el procedimiento incluyó estudios de genética forense antes de autorizar la entrega. Versiones difundidas por medios nacionales señalaron que carrozas fúnebres salieron de las instalaciones ministeriales rumbo a una funeraria en el centro de la capital.

El capo, de 59 años, era considerado el narcotraficante más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Tras su abatimiento, se registraron bloqueos e incendios de vehículos atribuidos a células del CJNG en 20 de las 32 entidades del país. Durante el operativo y los enfrentamientos posteriores murieron más de 70 personas, entre elementos de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado, además de una civil.

Con la confirmación oficial del fallecimiento y la baja de su registro en el Registro Nacional de Población (RENAPO), se cierra un capítulo clave en la historia reciente del narcotráfico en México, aunque persisten dudas sobre la sucesión y el reacomodo interno de la organización criminal que encabezó durante más de una década.

