Laisha Michelle, hija de “El Mencho”, habría asistido al funeral de su papá; esto se sabe

El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad en Zapopan, con una ceremonia simbólica para despedirlo. Poco después se filtraron algunas fotografías, en donde destacó la presencia de la hija menor del narcotráficante, identificada como Laisha Michelle Oseguera González.

Laisha ha mantenido un "perfil bajo" a comparación con otros hijos de "El Mencho", sin embargo, también ha sido investigada por vínculos con el CJNG, motivo por el cual su presencia en el funeral se hizo tendencia en redes sociales.

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera?

Con 23 años, Laisha es la hija menor de Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia, alias "La Jefa". A diferencia del resto de su familia, Laisha estuvo fuera de los reflectores de la delincuencia, a excepción de una ocasión en la que fue investigada por la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Marina en Zapopan.

El secuestro ocurrió en el 2021, sin embargo, un juez federal otorgó una suspensión provisional para que Laisha Michelle Oseguera no pueda ser detenida por delitos que no ameriten prisión preventiva. Gracias a esto, se mantuvo en libertad durante todos estos años, a pesar de que sigue vinculada al secuestro de los dos elementos de la Semar.

Un año después, Michelle se fue a vivir a Estados Unidos, en Riverside, California, en donde "rehizo" su vida y se mantuvo alejada de las investigaciones relacionadas con el CJNG, hasta que volvió a aparecer durante el funeral de su padre este 2 de marzo.

Así fue el funeral de "El Mencho"

Los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que el cuerpo de "El Mencho" fue entregado a los familiares, para después ser trasladado a Guadalajara, en donde fue enterrado en el Recinto de la Paz, ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

Hubo un fuerte operativo de seguridad, en donde elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía municipal resguardaron la funeraria. También se reportaron destacados arreglos florales, un arreglo en forma de gallo, además de que destacó que el ataúd estaba bañado en oro.

Entre flores y fuerte presencia policial, así se vivió el presunto funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en Jalisco 🚔🕊️

