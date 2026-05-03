Una emprendedora se hizo viral, lamentablemente no por el éxito de su negocio, sino por la angustiante denuncia de cobro de piso y amenazas de muerte por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)que hizo a través de redes sociales.

Con la voz entrecortada, la dueña del Bazar de Gaby en Mexicali reveló todos los detalles de cómo había recibido un mensaje directo de integrantes del cártel que era liderado por El Mencho, en el que se le exigía dinero para poder seguir trabajando y salvar la vida de su familia. Te contamos todos los detalles.

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Comerciante rompe el silencio y exhibe amenazas del CJNG en video viral

En un live de Facebook de casi 40 minutos, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, Gabriela Ponce Rodríguez, dueña de El Bazar de Gaby, explicó lo que le había ocurrido unos minutos antes. Visiblemente afectada, la mujer contó que mientras ella estaba en su negocio, llegó una persona encapuchada en una moto.

@creeenlanoticia Dueña de “Bazar de Gaby” Negocio ubicado en Héctor Terán Terán y lombardo toledano, denunció temer por su vida y la de su familia tras amenazas de muerte por parte de un cartel delictivo al que no le pudo cumplir con la cuota que se le exigía para poder seguir trabajando. Anunció que el lugar cerrará debido a las advertencias de incendiar el lugar. Fue a través de una transmisión en Facebook desde la página del local donde en 39 minutos explicó la situación. Narró que un sujeto en motocicleta entregó una caja con un mensaje amenazándola. Dijo haber presionado el botón de pánico y las autoridades nunca llegaron. ♬ sonido original - Cree En La Noticia

Esta persona se bajó del vehículo y le entregó un cajita que contenía un mensaje. La mujer aseguró que el grupo criminal le exige “cobro de piso”; además, la amenazaron con incendiar su negocio y matarla a ella y a su hijo si no cumple con el pago.

En el mensaje, los presuntos integrantes del CJNG le ordenan comunicarse con ellos para acordar pagos.

“Comunícate o vamos a quemar tus negocios, a matarte a ti y a tu hijo”, se lee en el mensaje que contenía la caja. La comerciante explicó que decidió hacer la denuncia pública ante el temor por su seguridad y la falta de garantías para continuar con su negocio.

El caso se suma a otros reportes de amenazas CJNG en México, donde decenas de comerciantes han señalado ser víctimas de cobro de piso o secuestros exprés, que ñlamentablemente han derivado en asesinatos.

¿Qué es el delito de cobro de piso?

El llamado “cobro de piso” es una forma de extorsión en la que grupos criminales exigen pagos periódicos a cambio de permitir que los negocios operen sin ser atacados. Este delito afecta especialmente a emprendedores y pequeños comerciantes, quienes muchas veces enfrentan estas amenazas sin protección suficiente.

En México, la extorsión está tipificada como delito grave y puede castigarse con penas que van de entre 6 meses y hasta 25 años de prisión, dependiendo de la entidad y si se utilizan agravantes como violencia, participación de servidores públicos, o si la víctima es comerciante

En estados fronterizos como Baja California, el problema ha cobrado relevancia en los últimos años debido al aumento de denuncias relacionadas con grupos del crimen organizado. Por esta razón, el delito de cobro de piso en México se le trata como delincuencia organizada.

Aumenta extorsión y asesinatos a comerciantes en 2026

De octubre de 2026 a marzo de 2026, se han reportado al menos 10 casos de secuestros y asesinatos de empresarios en diversas entidades de México.

El caso reciente más sonado fue el de la emprendedora e influencer repostera Carmina Miroslava Castro, quien fue secuestrada en su propio negocio en Mazatlán, Sinaloa. Afortunadamente, la joven fue hallada con vida.

Aunque las entidades más afecadas por este tipo de delito son: Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Sonora y el Estado de México, se reportan casos en otras regiones, por ejemplo, Baja California.