Cae José “N”, figura clave del CJNG y encargado de trasladar a la pareja de ‘El Mencho’

El Ejército mexicano asestó un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras lograr la detención de José “N”, identificado como uno de los operadores cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de esta organización criminal.

De acuerdo con autoridades federales, el sujeto tenía una función estratégica dentro del grupo: encargarse del traslado y seguridad de la pareja del capo, lo que lo colocaba dentro del círculo de confianza del líder del cártel.

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Reportan la detención de José “N”, encargado del traslado de la pareja de ‘El Mencho’

De acuerdo con información oficial, José “N” operaba dentro de la estructura logística del CJNG, desempeñando tareas clave para garantizar la movilidad y seguridad de personas cercanas a “El Mencho”.

Entre sus responsabilidades se encontraba coordinar y realizar los traslados de la pareja del líder criminal, además de participar en labores de apoyo para otros integrantes de la organización.

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La V Región Militar informa sobre la detención de José “N” (a) Pepe, persona clave en la detención de (a) Mencho.https://t.co/LoyzBKI7Yj pic.twitter.com/7H9tH4aw8X — @Defensamx (@Defensamx1) March 16, 2026

Las autoridades señalan que este tipo de funciones suelen ser asignadas únicamente a personas de absoluta confianza dentro del cártel, por lo que su detención podría aportar información relevante sobre las operaciones internas del CJNG.

Aunque no se han revelado todos los detalles de su actividad criminal, las investigaciones lo vinculan con actividades logísticas y de protección dentro de la red cercana al líder del cártel.

Así fue el operativo de captura del operador del CJNG

La detención se logró tras trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por fuerzas federales, que permitieron ubicar los movimientos del presunto operador en el estado de Jalisco.

Con esta información, elementos del Ejército mexicano desplegaron un operativo coordinado para detenerlo sin que se registraran enfrentamientos ni víctimas.

Una vez asegurado, José “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de definir su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que este arresto forma parte de la estrategia para debilitar la estructura operativa del CJNG, una organización criminal señalada por delitos como narcotráfico, tráfico de armas, secuestro y generación de violencia en diversas regiones del país.