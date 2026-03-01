Los escoltas de “El Mencho” son vinculados a proceso, Andrés “N” y Genaro “N”

Una jueza federal vinculó a proceso a Andrés “N” y a Genaro “N”, señalados como presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Esto después de su detención durante el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la semana pasada.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba ante un juez de control que fueron suficientes para iniciar el proceso penal en su contra. Además, se dictó prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones complementarias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Escoltas de "El Mencho" son vinculados a proceso

Tras la audiencia, los dos presuntos escoltas fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerán mientras se desarrolla el procedimiento legal.

Las autoridades federales han mantenido en reserva parte de los detalles de la investigación, aunque indican que se les imputan delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.

Los imputados fueron presentados ante un juez de control federal, quien determinó que existían elementos suficientes para vincularlos a proceso penal por su probable participación en delitos federales derivados del operativo en Jalisco.

Luego de que la #FGR aportó datos de prueba necesarios, fue posible obtener vinculación a proceso contra Andrés “N” y Genaro “N”, quienes fueron detenidos el domingo pasado en #Tapalpa, #Jalisco. Los imputados fueron detenidos como resultado de trabajos del @GabSeguridadMX.



Más… pic.twitter.com/eFpbcUVYI6 — FGR México (@FGRMexico) March 1, 2026

La medida de prisión preventiva oficiosa fue impuesta como parte de las cautelares necesarias dado el riesgo de fuga o interferencia en la investigación, por lo que ambos hombres permanecerán recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará integrando pruebas y elementos para fortalecer la carpeta de investigación.

Los escoltas de “El Mencho” son detenidos|Reuters

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

