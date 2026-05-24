A poco más de tres meses del abatimiento del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, la propiedad donde el capo se ocultó y fue encontrado por las autoridades en Tapalpa, Jalisco, ahora será subastada.

De acuerdo a información pública, se trata de un terreno rústico que cuenta con 13 mil 55.4 metros cuadrados y que es calificado de “lujoso”, ya que tiene un precio de 12 millones 939 mil 520 pesos, es decir, casi 750 mil dólares.

Al parecer, las autoridades no encontraron nexos de la propiedad con el CJNG u otro grupo criminal, ya que será subastada; no obstante, permaneció bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigación, pese a que ésta aceptó que las pruebas se contaminaron.

Propiedad donde pasó sus últimos días "El Mencho" La propiedad se venderá en más de 12 millones de pesos (Gobierno de México)

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¿Cómo es el terreno donde se ocultó “El Mencho”?

En los detalles se puede ver que el predio está arriba de las cabañas de lujo donde se sabe que estuvo Nemesio Oseguera Cervantes horas antes de morir; conviene recordar que, tras el abatimiento, se mencionó que era una zona de difícil acceso, debido a que estaba rodeado de fraccionamientos campestres y naturaleza.

Con base en la ubicación que ofrecen las autoridades, en mapas satelitales se puede ver que toda la propiedad está rodeada de bosque, además de una instalación con 43 habitaciones estilo cabaña y suites de lujo.

Lo principal o atractivo para la venta es que cuenta con un patio central grande, el cual ya ha sido utilizado para eventos sociales, además de sala de juntas. Incluso dentro del country existe un restaurante.

Todas las casas de la zona se caracterizan por amplios terrenos, caminos rurales sin nombre y residencias de descanso, ante esto, el Gobierno de México dejó en claro que no aceptaría reclamaciones después de la venta ni tampoco responsabilidad del uso que le den al terreno tras ésta.

¿Por qué se va a subastar el predio donde se alojó “El Mencho”?

No se conoce bien por qué se venderá el terreno; sin embargo, la propiedad forma parte de la subasta federal para el jueves 28 de mayo, la cual está integrada por 211 bienes, de los cuales 75 son lotes, 12 locales comerciales, 23 casas-habitación, 34 terrenos y seis habitación-comercial.

Las autoridades mexicanas señalan en la convocatoria que todos los bienes, incluido el de Tapalpa, cuentan con escritura y posesión, así como uso de suelo comercial, habitacional y de terrenos.

¿Cómo va la investigación de “El Mencho?

Finalmente, se conoció que la FGR mantiene bajo reserva la necropsia de Nemesio Oseguera Cervantes, ya que advirtió riesgo en las investigaciones.

De acuerdo a la dependencia, si se abre el caso, entonces se podría exponer datos de procesos judiciales y relacionados a la seguridad nacional.

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