Leagues Cup 2026: Horarios oficiales de los partidos de la Liga MX vs MLS de la Fase 1

La rivalidad entre la Liga MX y la MLS vivirá un nuevo capítulo con el inicio de la Leagues Cup, el torneo que para esta edición tendrá un nuevo formato y que, además del título, dará tres boletos para la Concachampions.
A diferencia de las ediciones anteriores, la Leagues Cup 2026 tendrá juegos en territorio mexicano. La emoción comienza este semana y aquí está toda la información para que sigas apoyando a tu club.
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Horarios oficiales de todos los partidos de la Fase 1 de la Leagues Cup 2026
Los partidos de la primera fase están en horario del centro del país:
Martes 4 de agosto
- 17:45 horas: Columbus Crew vs Atlas
- 17:45 horas: FC Cincinnati vs Pachuca
- 18:00 horas: Charlotte FC vs Pumas
- 18:30 horas: Minnesota United vs. FC Juárez
- 20:00 horas: Tigres vs Real Salt Lake
- 20:30 horas: Vancouver Whitecaps vs Atlante
Miércoles 5 de agosto
- 17:30 horas: Inter Miami vs Atlético de San Luis
- 17:30 horas: Monterrey vs Orlando City
- 18:30 horas: Nashville SC vs León
- 18:30 horas: FC Dallas vs Querétaro
- 20:00 horas: Toluca vs Seattle Sounders
- 20:30 horas: LAFC vs Chivas
Jueves 6 de agosto
- 17:30 horas: New York City FC vs Santos
- 18:00 horas: Cruz Azul vs Philadelphia Union
- 18:30 horas: Chicago Fire vs Necaxa
- 19:00 horas: Austin FC vs Tijuana
- 20:00 horas: América vs San Diego FC
- 20:30 horas: Portland Timbers vs Puebla
Viernes 7 de agosto
- 17:30 horas: Charlotte FC vs Atlas
- 17:30 horas: Columbus Crew vs Pachuca
- 18:00 horas: FC Cincinnati vs Pumas
- 19:00 horas: Tigres vs Minnesota United
- 20:30 horas: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez
Sábado 8 de agosto
- 16:30 horas: Orlando City vs León
- 18:00 horas: Inter Miami vs Monterrey
- 19:00 horas: Chivas vs FC Dallas
- 20:00 horas: Real Salt Lake vs Atlante
- 21:10 horas: Toluca vs LAFC
Domingo 9 de agosto
- 13:30 horas: Seattle Sounders vs Querétaro
- 17:30 horas: Philadelphia Union vs Necaxa
- 17:30 horas: Cruz Azul vs New York City FC
- 18:00 horas: Chicago Fire vs Santos
- 18:00 horas: Nashville SC vs Atlético de San Luis
- 19:00 horas: Austin FC vs Puebla
- 20:00 horas: San Diego FC vs Tijuana
- 20:15 horas: América vs Portland Timbers
Martes 11 de agosto
- 17:30 horas: Columbus Crew vs Pumas
- 17:30 horas: Charlotte FC vs Pachuca
- 18:00 horas: FC Cincinnati vs Atlas
- 18:30 horas: Minnesota United vs Atlante
- 19:30 horas: Real Salt Lake vs FC Juárez
- 20:00 horas: Tigres vs Vancouver Whitecaps
Miércoles 12 de agosto
- 17:30 horas: Orlando City vs Atlético de San Luis
- 17:30 horas: Inter Miami vs León
- 18:00 horas: Monterrey vs Nashville SC
- 20:00 horas: Toluca vs FC Dallas
- 20:15 horas: San Diego FC vs Puebla
- 20:30 horas: LAFC vs Querétaro
- 20:30 horas: Seattle Sounders vs Chivas
Jueves 13 de agosto
- 17:00 horas: Philadelphia Union vs Santos
- 17:30 horas: New York City FC vs Necaxa
- 18:30 horas: América vs Austin FC
- 19:00 horas: Cruz Azul vs Chicago Fire
- 20:30 horas: Portland Timbers vs Tijuana
¿Dónde ver la Leagues Cup 2026 en México?
Los encuentros de este torneo se podrán ver en exclusiva por Apple TV.
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