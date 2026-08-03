Leagues Cup 2026: Horarios oficiales de los partidos de la Liga MX vs MLS de la Fase 1

La rivalidad entre la Liga MX y la MLS vivirá un nuevo capítulo con el inicio de la Leagues Cup, el torneo que para esta edición tendrá un nuevo formato y que, además del título, dará tres boletos para la Concachampions.

A diferencia de las ediciones anteriores, la Leagues Cup 2026 tendrá juegos en territorio mexicano. La emoción comienza este semana y aquí está toda la información para que sigas apoyando a tu club.

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Horarios oficiales de todos los partidos de la Fase 1 de la Leagues Cup 2026

Los partidos de la primera fase están en horario del centro del país:

Martes 4 de agosto

17:45 horas: Columbus Crew vs Atlas

17:45 horas: FC Cincinnati vs Pachuca

18:00 horas: Charlotte FC vs Pumas

18:30 horas: Minnesota United vs. FC Juárez

20:00 horas: Tigres vs Real Salt Lake

vs Real Salt Lake 20:30 horas: Vancouver Whitecaps vs Atlante

Miércoles 5 de agosto

17:30 horas: Inter Miami vs Atlético de San Luis

17:30 horas: Monterrey vs Orlando City

18:30 horas: Nashville SC vs León

18:30 horas: FC Dallas vs Querétaro

20:00 horas: Toluca vs Seattle Sounders

vs Seattle Sounders 20:30 horas: LAFC vs Chivas

Jueves 6 de agosto

17:30 horas: New York City FC vs Santos

18:00 horas: Cruz Azul vs Philadelphia Union

vs Philadelphia Union 18:30 horas: Chicago Fire vs Necaxa

19:00 horas: Austin FC vs Tijuana

20:00 horas: América vs San Diego FC

vs San Diego FC 20:30 horas: Portland Timbers vs Puebla

Viernes 7 de agosto

17:30 horas: Charlotte FC vs Atlas

17:30 horas: Columbus Crew vs Pachuca

18:00 horas: FC Cincinnati vs Pumas

19:00 horas: Tigres vs Minnesota United

vs Minnesota United 20:30 horas: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez

Sábado 8 de agosto

16:30 horas: Orlando City vs León

18:00 horas: Inter Miami vs Monterrey

19:00 horas: Chivas vs FC Dallas

vs FC Dallas 20:00 horas: Real Salt Lake vs Atlante

21:10 horas: Toluca vs LAFC

Domingo 9 de agosto

13:30 horas: Seattle Sounders vs Querétaro

17:30 horas: Philadelphia Union vs Necaxa

17:30 horas: Cruz Azul vs New York City FC

vs New York City FC 18:00 horas: Chicago Fire vs Santos

18:00 horas: Nashville SC vs Atlético de San Luis

19:00 horas: Austin FC vs Puebla

20:00 horas: San Diego FC vs Tijuana

20:15 horas: América vs Portland Timbers

Martes 11 de agosto

17:30 horas: Columbus Crew vs Pumas

17:30 horas: Charlotte FC vs Pachuca

18:00 horas: FC Cincinnati vs Atlas

18:30 horas: Minnesota United vs Atlante

19:30 horas: Real Salt Lake vs FC Juárez

20:00 horas: Tigres vs Vancouver Whitecaps

Miércoles 12 de agosto

17:30 horas: Orlando City vs Atlético de San Luis

17:30 horas: Inter Miami vs León

18:00 horas: Monterrey vs Nashville SC

vs Nashville SC 20:00 horas: Toluca vs FC Dallas

vs FC Dallas 20:15 horas: San Diego FC vs Puebla

20:30 horas: LAFC vs Querétaro

20:30 horas: Seattle Sounders vs Chivas

Jueves 13 de agosto

17:00 horas: Philadelphia Union vs Santos

17:30 horas: New York City FC vs Necaxa

18:30 horas: América vs Austin FC

vs Austin FC 19:00 horas: Cruz Azul vs Chicago Fire

vs Chicago Fire 20:30 horas: Portland Timbers vs Tijuana

¿Dónde ver la Leagues Cup 2026 en México?

Los encuentros de este torneo se podrán ver en exclusiva por Apple TV.

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