¡Atención aficionados! Puma desde la Cuna, la primer película del Club Universidad Nacional, llega a la pantalla grande en Cinépolis por Guerrero Films; aunque anunciaron que se estrenaría pronto en cines, la fecha está por confirmarse.

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Este 1º de mayo, la cuenta oficial liberó el primer avance, donde se ve a los protagonistas en su día a día construyendo a detalle el alma del equipo.

Esta entrega muestra cada entrenamiento y sueño por alcanzar de sus integrantes y gracias a la colaboración, la experiencia de “la garra”, llegará a cada sala de cine en todo México.

¿De qué trata la película de Pumas?

Este documental está enfocado en las entrañas de la “Cantera”, donde el íntimo y poderoso tono arranca con mucho sacrificio, pues sabemos que el equipo de la Máxima Casa de Estudios prioriza la victoria, el objetivo y el éxito, pero no solo con el afán de ser el mejor, sino de mantenerse.

Puma desde la Cuna La película tiene la intención de documentar no solo la gloria del equipo, también los sueños y el sacrificio de los jugadores. (Hakbar Juárez)

Este filme deja claro que no solo mostrarán la gloria de los Pumas durante los domingos de partido en el estado, también quieren reflejar el desgaste físico y mental que viven los jugadores a puertas cerradas.

Más allá del futbol, esta película rinde homenaje a las raíces universitarias del club de cada uno de sus jugadores que, sabemos, pondrá la piel chinita de los aficionados.

“Quien entra a Pumas, nunca deja de pertenecer, ni a la UNAM ni a Pumas”, es por eso que este proyecto de Guerreros Films tocará la profunda conexión entre el equipo de primera división y la Máxima Casa de Estudios.

¿Cuándo se estrena Puma desde la Cuna?

Como te comentamos al principio, este primer avance solo nos dejó ver que “pronto” llegará a la pantalla grande de Cinépolis, por lo que te sugerimos estar atento a las redes sociales del equipo o a nuestro sitio web, donde te daremos la información de primera mano.