Este sábado 1 de agosto el ciclismo nacional vivió un momento histórico, Romina Hinojosa debutó como la primera mexicana en el Tour de Francia Femenino, del cual se está celebrando su quinta edición.

La ciclista mexicana competirá en esta edición del Tour de Francia Femenil con el equipo belga, Lotto–Intermarché Ladies. Romina Hinojosa concluyó la primera etapa del torneo en el lugar 130 con un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 5 segundos.

Romina Hinojosa makes history for Mexico 🇲🇽



She is the first Mexican rider to race Tour de France Femmes 🌟 pic.twitter.com/B3pQsyKzz6 — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 31, 2026

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Romina Hinojosa busca inspirar a nuevas generaciones

La mexicana dijo sentirse honrada por haber conseguido este hito en el deporte mexicano y aunque sabe que hay antecedentes de ciclistas nacionales en otros torneos, es la primera en el Tour de Francia Femenino.

“La verdad es un honor, es algo muy padre que sé que le voy a poder contar a mis futuros hijos y espero poder inspirar a nuevas generaciones para que lo hagan mejor que yo, de verdad, esa es mi meta”, expresó Hinojosa.

Además, Romina agradeció el apoyo brindado por el público mexicano: “La verdad es que se sintió como en México, bueno un buen calor. Muchísimas gracias. Escucho todo, veo todo y me animo mucho”.

“Estuvo brutal, como debe ser el Tour de Francia. Estoy emocionada por los días que vienen, espero sentirme un poco mejor cada vez”, declaró la ciclista mexicana luego de concluir con éxito la primera etapa del Tour de Francia Femenino.

¿Qué sigue para Romina Hinojosa?

Esta primera etapa del Tour de Francia Femenino también estuvo marcada por la victoria de Lorena Wiebes, quien es ahora la primera líder del torneo, el cual concluirá el próximo 9 de agosto.

💅👑🥇 A victory fit for a queen!

👏 Lorena Wibes#TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/0KYDvaXoUL — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 1, 2026

A pesar de haber concluido en el sitio 130, la mexicana tendrá labores como gregaria del Lotto–Intermarché, es decir, ayudando a sus compañeras a controlar escapadas, conseguir suministros y mantenerse protegidas en el pelotón.

Este resultado le permite a Romina Hinojosa estar presente en le Etapa 2, la cual se correrá este domingo 2 de agosto. La siguiente ruta tiene una distancia de 147.9 kilómetros, que recorrerán Aigle y Ginebra, en territorio suizo.

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